Juve | Paratici pensa a un acquisto a sorpresa dal Barcellona

Inghilterra-Italia - Paratici in tribuna : ecco l’obiettivo di mercato della Juventus : Inghilterra-Italia, Paratici in tribuna, si pensa anche al mercato della Juventus. Si sta giocando la gara amichevole, all’intervallo Inghilterra in vantaggio grazie alla rete di Vardy su disattenzione da parte delle difesa azzurra. In tribuna presente Fabio Paratici che sta osservando la partita da molto vicino, obiettivo di mercato per i bianconeri. Nel mirino della Juventus è finito infatti il centrocampista Pellegrini, il calciatore ...

Juve : rinnovi in vista per Marotta - Nedved e Paratici : Juve: rinnovi in vista per Marotta, Nedved e Paratici Prima di tutto le fondamenta, perché la casa Juve continui a essere solida. Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di confermare in blocco tutta la dirigenza e ha già trovato l’accordo per i rinnovi con il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il […] L'articolo Juve: rinnovi in vista per Marotta, Nedved e Paratici proviene da NewsGo.

Juventus - assalto a Wilshere : Marotta e Paratici studiano il colpo a parametro zero : Juventus, assalto A Wilshere- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Jack Wilshere, centrocampista in scadenza di contratto, attualmente in forza all’Arsenal. CONCORRENZA MILAN.. Il giocatore piace parecchio a Marotta e Paratici. Ci sarebbe già l’ok di Massimiliano Allegri. Wilshere andrebbe a rinforzare il centrocampo ...