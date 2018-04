Juve | Khedira non dimentica | Il rigore? L' arbitro non era sicuro

Juventus - Khedira : 'Rigore al Real? L'arbitro non era sicuro di assegnarlo' : ... ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sullo scudetto e la Coppa Italia che sono due grandi obiettivi", le parole rilasciate in un'intervista esclusiva a Sky Sport da Sami Khedira a due giorni ...

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : il riscatto di Khedira - i voti della partita (Champions League quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Emre Can-Juventus - Khedira smentisce ma si rischia l'asta : TORINO - Ieri era stato il tabloid britannico Daily Star a lanciare la 'bomba' di mercato: secondo una fonte vicina a Sami Khedira , compagno del centrocampista in uscita dal Liverpool a parametro ...

Juventus news. Dall'Inghilterra - Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero : Secondo diversi quotidiani britannici, il centrocampista tedesco avrebbe svelato il suo futuro. Si attendono conferme, ma il giocatore è davvero vicino ai bianconeri Juventus, Pjanic: "A Madrid per ...

Dagli Usa : 'Emre Can-Juve - la conferma arriva da Khedira' : TORINO - L'ennesima rassicurazione sull'affare Emre Can-Juventus arriva Dagli Stati Uniti. Il giornalista di Sports Illustrated Grant Wahl ha parlato del futuro del tedesco in scadenza di contratto ...

Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : 0-1 - Ronaldo letale - Khedira il cuore della Vecchia Signora : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

Juventus - Buffon : "Forza - cinismo e convinzione". Khedira : "E ora silenzio" : Il giorno dopo sui social: "Sono contentissimo per la vittoria e per il mio gol". twitta Sami Khedira dopo il successo della Juventus contro il Milan, propiziato da un suo assist e chiuso con la rete ...

Juventus-Milan 3-1 - gol di Dybala - Bonucci - Cuadrado e Khedira Video : Prova di forza della #Juventus, che all'Allianz stadium [Video] supera il #Milan con un perentorio 3-1. Un successo che consente ai bianconeri di allungare il vantaggio sul Napoli: +4. All'8' è #Dybala a sbloccare il risultato, ispirato da Pjanic. La conclusione dell'argentino, potente e precisa, non lascia scampo a Donnarumma. Al 28' i rossoneri pareggiano con Bonucci, l'ex di turno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa vincente ...

Juve - Buffon : "I fischi a Khedira? Sento troppo spesso mugugni dopo un quarto d'ora" : In una serata importante nella corsa verso il settimo scudetto, la nota stonata in casa bianconera sono forse i fischi dello Stadium per Khedira, che poi diventerà decisivo, togliendosi anche qualche ...

Khedira fa come la sua Juve : si gestisce e piazza lo scatto quando serve : Sami Khedira fino al minuto 74 non aveva sbagliato dal dischetto, ma tutto quello che non ti aspetteresti da un giocatore del suo livello, già pilastro della Germania campione del mondo nel 2014 e ...

Juventus - Allegri : "Quota scudetto a 99 punti. Fischi a Khedira? Servono solo applausi" : La sua Juve ringrazia il Sassuolo, stende il Milan e scappa a +4. Ora il destino dei bianconeri torna nelle proprie mani in campionato ma Allegri non esulta: "Mancano 8 partite. Per vincere il titolo ...

la Juve cala il tris e vola a +4 sul napoli-il fischiatissimo bonucci segna e esulta-khedira show - Sport : Jacopo Gerna per gazzetta.it La juve cala il tris contro il Milan e allunga a +4 sul Napoli in testa alla classifica: allo Stadium finisce 3-1 per i bianconeri, che conquistano tre punti pesantissimi ...