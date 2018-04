Juve | Buffon può essere squalificato anche in Serie A

Juve - Buffon ha deciso la data d'addio : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Gigi Buffon ha già deciso di voler smettere il 20 maggio contro il Verona. Quella a Torino potrebbe così essere la sua ultima gara con la Juventus.

“Juve alla pari col Real. Il rigore c’era - però… E Buffon va compreso” : “Juve alla pari col Real. Il rigore c’era, però… E Buffon va compreso” Il direttore commenta l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri Continua a leggere

MICHAEL OLIVER - CHI E' L'ARBITRO DI REAL MADRID JuveNTUS/ Rigore e rosso a Buffon : Moggi - "non all'altezza" : MICHAEL OLIVER, chi è l’arbitro di REAL MADRID-JUVENTUS: perchè Buffon è infuriato con lui sul Rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l’estremo difensore(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Tacconi perde la testa : “Buffon doveva picchiare l’arbitro” : Real Madrid-Juventus, ancora tensione altissima dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Ad accendere gli animi anche alcune dichiarazioni di Stefano Tacconi ai microfoni di ‘RMC Sport Network’: “Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all’arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda. Non puoi dare un rigore così al 95′. Psicologicamente tutti ...

Tacconi : 'Buffon doveva picchiare Oliver. Juve eliminata a tavolino - Collina e il 2000...' : E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio in tutto il mondo. OLIVER - 'Rivedendo gli episodi faccio fatica a non capire ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Juventus? D'accordo con le parole di Buffon» : GENOVA - "Speravo nei supplementari tra Real Madrid e Juventus così i bianconeri avrebbero consumato più energie e sarebbero stati più stanchi contro di noi" . Massimo Ferrero , presidente della ...

Stile Juve - il triste epilogo di Buffon. Quando il portiere diceva alla Roma che “gli errori arbitrali sono l’alibi di chi non vince” : Passano gli anni, la storia si ripete. Nel Marzo 2016 la Juventus veniva eliminata in Champions League agli Ottavi di Finale dal Bayern Monaco tra le polemiche. Beppe Marotta a fine gara tuonava contro la terna arbitrale tirando in ballo il “calcio italiano” Quando il problema era tutto Juventino: “non si possono subire arbitraggi del genere, incidono eccome, lo dicono le immagini, il calcio italiano va protetto. Auspico che il ...

Juve - Del Piero attacca Buffon : 'Incomprensibili le parole sull'arbitro. cosa c'entra la gara d'andata?' : Alessandro Del Piero contro Gigi Buffon . Nel salotto di Sky Sport l'ex bandiera della Juventus ha commentato, criticandole le dichiarazioni post Real-Juventus del portiere espulso dall'arbitro Micheal Oliver per proteste dopo il rigore concesso per fallo di ...

Cristiano Ronaldo-Buffon - quell'abbraccio dopo Real-Juve che vale più di mille parole : Avversari in campo, amici leali fuori. Oltre ogni rivalità, perché nel calcio non contano soltanto le giocate. Conta il rispetto, conta riuscire a capire i momenti. Contano i rapporti. Contano le ...

Real Madrid-Juventus - anche Del Piero tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

Juve - esplosione Buffon. E il web si scatena - fra difensori e colpevolisti... : Uno sfogo durissimo . Perché proferito dal capitano, seppure uscente, dell'Italia e della Juve, in un momento di tensione massima, ma davanti al mondo intero proprio perché il palcoscenico è quello della Champions League, delle semifinali del più importante torneo continentale. Obiettivo dello strale del portiere bianconero l'arbitro inglese ...

Del Piero contro Buffon/ “Non capisco le parole sull’arbitro” : Alex ricoperto di insulti dagli Juventini : Del Piero contro Buffon: “Non capisco le parole sull’arbitro”. Alex ricoperto di insulti dagli juventini. Il web bianconero non perdona le parole dell’ex capitano sul portiere(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - stoccate Buffon-Chiellini : “L’arbitro ha una pattumiera al posto del cuore…” : Real Madrid-Juventus 1-3- Scorre sangue amaro nelle vene dei giocatori bianconeri dopo l’epilogo del Bernabeu. Gigi Buffon, a fine gara, ha sottolineato, senza peli sulla lingua il suo punto di vista verso l’arbitro: “Non puoi dare un rigore così. Se lo fai vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera. Definisco il rigore […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, stoccate Buffon-Chiellini: “L’arbitro ha ...