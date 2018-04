J-Ax | “Apro il mio negozio di ganja La legalizzazione in Italia? Con Salvini

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ohi Maria… ti vendo. Anche J-Ax mette su il negozietto. In attesa dell’ultimo live con Fedez – segnatevi 1 giugno 2018 San Siro, Milano – sabato 14 aprile 2018 in via Bertini 1, zona Sarpi/Chinatown, il 45enne cantante milanese assieme al collega Takagi e al fratello Grido aprirà Mr. Nice. Shop dove si potrà acquistare la “migliorlegale sul mercatono”, una varietà di cannabis con un valore di THC (tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana) inferiore allo 0,6%. “Non lo faccio per il business, altrimenti aprivo una catena, volevo solo dare casa alla mia cannabis Maria Salvador”, spiega J-Ax al FQMagazine. “È arrivato il momento giusto nella mia vita per farlo. Da un anno e mezzo non vivo più paranoie ed effetti negativi dovuti allanormale. Dicono che succede ai fruitori quando arrivano sui 40 anni. Chi la vende come droga ha fatto continui innesti ...