Italia-Svezia | Ventura lancia la bomba su Insigne | “presto potrò dire tutta la verità…”

Italia-Svezia - la verità di Gabbiadini : “ecco cosa è successo nello spogliatoio” : Italia-Svezia, si continua a discutere sul doppio confronto che ha portato all’eliminazione degli azzurri per i Mondiali in Russia che prenderanno il via tra poco. Ecco la verità di Manolo Gabbiadini che svela alcuni retroscena. “Lo stadio pieno che faceva paura, era incredibile. Non avevo mai visto San Siro in quel modo – racconta il calciatore del Southampton ai microfoni di Fox Sports – Trovarmi titolare in una partita ...

Italia - Ventura : 'Insigne e la Svezia? Appena potrò dirla conoscerete la verità...' : TORINO - Mancano ormai poche settimane all'inizio dei Mondiali di Russia 2018 ma non è un'attesa piacevole per i tifosi dell' Italia , che non è riuscita a qualificarsi per la fase finale dopo essere ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Germania per 11-4. Svezia e Scozia volano in semifinale : Arriva una bella vittoria per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta ha travolto per 11-4 la Germania dello skip Alexander Baumann. Prima parte di gara molto equilibrata, con la Germania che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza il primo punto. Arrivano poi due marcature per parte nei successivi ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia batte il Giappone e insegue i playoff. Svezia - Canada e Scozia al comando : L’Italia è pienamente in corsa per l’accesso ai playoff dei Mondiali 2018 di Curling maschile in corso di svolgimento a Las Vegas (USA). Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 10-6 ottenendo la terza vittoria nel torneo e ora occupano l’ottava posizione in classifica, distaccati di due successi dalla Svizzera (7-6 alla Russia e rocambolesca vittoria all’extra-end con la Norvegia): la sesta piazza, che permette di ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando : Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off. Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubata la ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : prima vittoria dell’Italia contro la Russia. Svezia in vetta alla graduatoria del round robin : Una sconfitta ed una vittoria il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti dalla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordio contro il Canada, 6-4 e si sono poi riscattati contro la Russia ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : gli azzurri affrontano Messi - primo passo per dimenticare la Svezia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell’Italia con l’amichevole contro l’Argentina che si disputerà a Manchester questa sera alle 20.45 ora italiana all’Etihad Stadium, casa del City. Questa sarà la prima di due amichevoli prima della ripresa del campionato: la seconda si giocherà contro ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia qualificate ai play-off - Italia in penultima posizione : Si è conclusa la sessione 15 del Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Nella mattinata canadese (pomeriggio Italiano) la Nazionale di casa e la Svezia, dopo essersi affrontate nella giornata precedente, hanno ottenuto il pass di accesso ai play-off iridati. Le campionesse olimpiche si sono imposte 6-4 contro il Giappone, gestendo in lungo ed in largo l’incontro e facendo la differenza nella sesta ed ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia sconfitta 8-6 dal Giappone. Il Canada supera la Svezia e resta l’unica squadra imbattuta : Continua la crisi dell’Italia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Chiara Olivieri è stata superata per 8-6 dal Giappone, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. L’Italia si trova ora in penultima posizione in classifica (12ma) e deve dire di fatto addio ai sogni di gloria. Le azzurre hanno aperto con il ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Ceca 7-11 - azzurre sconfitte nell’extra end. La Svezia batte la Corea del Sud : L’Italia gioca una grande partita contro la Repubblica Ceca ma è costretta a cedere 11-7 all’extra end nei Mondiali di Curling femminile 2018, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei ha risposto colpo su colpo alle cece dovendosi arrendere nel parziale supplementare e vedendo sfumare i sogni di gloria. Il match è decisamente ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia travolta dalla Svezia - le Campionesse Olimpiche vincono 9-1 : L’Italia è stata travolta dalla Svezia nella terza partita dei Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay (Canada) le azzurre non sono riuscite a tenere testa alle Campionesse Olimpiche e sono così incappate nel secondo ko nel torneo dopo quello all’esordio contro gli USA (oggi pomeriggio avevano però battuto la Scozia all’extra end). Diana Gaspari e compagne costringono le scandinave a una mano nulla in apertura e a ...