Italia - rallenta la ripresa economica : Ad aprile calano i consumi in quasi tutti i segmenti di spesa. Il dato viene rivelato dall'Ufficio Studi Confcommercio , con il calo maggiore nel settore degli alimentari , -0,7%, , mentre risultano ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso di ricostruzione rallenta : “Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito ...

Moto - mercato Italia rallenta a marzo : ANSA, - TORINO, 3 APR - Il maltempo rallenta la vendita delle due ruote in Italia. A marzo, dopo un primo bimestre positivo, le immatricolazioni di scooter e Moto sono state 19.686, in calo del 14,4% ...

AlItalia - Calenda : acquirenti hanno rallentato - ma spazi per vendita : "I commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Gli acquirenti hanno rallentato per la situazione politica, ma gli spazi ci sono". E' quanto afferma il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando dei piani di cedere la compagnia aerea e ribadendo che "la nazionalizzazione non elimina il problema industriale, la liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei".