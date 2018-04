Italia in amichevole con Ucraina a Usa

Hockey su ghiaccio - l’Italia perde la seconda amichevole di preparazione ai Mondiali. L’Austria vince ai rigori : seconda amichevole tra Italia e Austria. Oggi a vincere sono stati gli austriaci, usciti vincitori dal confronto sul ghiaccio di Innsbruck ai rigori, 4-3. Un peccato per gli azzurri, che fino a 2′ dalla fine conducevano nel punteggio È stata un’Italia diversa oggi, con Cleyton Beddoes che ha cambiato tanti uomini, ma il copione è rimasto lo stesso di ieri, con l’Austria a fare la partita e gli azzurri attenti a concedere poco o ...

Hockey ghiaccio - l’Italia batte l’Austria nella prima amichevole di preparazione ai Mondiali : Comincia con una vittoria la preparazione dell’Italia verso i Mondiali di prima Divisione. Gli azzurri hanno superato l’Austria per 1-0 sul ghiaccio di Egna, battendo i rivali per la prima volta dal 2011. Domani pomeriggio ci sarà la replica ad Innsbruck. Gli austriaci hanno provato a fare la partita in avvio, con Bernard costretto a difendersi. L’Italia ha giocato in maniera coperta e attendista all’inizio, riuscendo a ...

Video Gol Inghilterra-Italia1-1 : Highlights e Tabellino Amichevole Nazionali - 27-03-2018 : Risultato Finale Inghilterra-Italia 1-1: Cronaca e Video Gol Vardy,Insigne Amichevoli Nazionali, 27 marzo 2018 Inghilterra-Italia 1-1. Finisce cosi l’Amichevole tra le due Nazionali, non una bella partita quella che si è vista al Webley Stadium, l’Italia ha provato a fare la gara mentre l’Inghilterra ha attuato un contropiede. Proprio grazie ad un contropiede l’Inghilterra al primo tempo passa in vantaggio Vardy, beffa ...

Video Gol Serbia U21-Italia U21 0-1 : Highlights e Tabellino Amichevole 27-3-2018 : Risultato Finale Serbia Under 21-Italia Under 21 0-1: Cronaca e Video Gol MARCATORI Amichevole 27 Marzo 2018. A Novi Sad la seconda Amichevole della nuova Italia Under 21 targata Evani sconfigge di misura la Serbia grazie alla seconda rete decisiva in altrettante partita di Luca Vido. L’attaccante del Cittadella, che pochi giorni fa da subentrato aveva pareggiato la partita, questa volta parte dal primo minuto, risultando non solo il man ...

Video / Italia Inghilterra (1-1) : highlights e gol. Southgate attacca la Var (amichevole) : Video Italia Inghilterra (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita amichevole. Dopo la rete di Vardy, ci pensa Insigne dal dischetto a trovare il pari a Wembley.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:02:00 GMT)

Video/ Serbia Italia Under 21 (0-1) : highlights e gol della partita (Amichevole) : Video Serbia Italia Under 21 (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita amichevole. Vittoria degli azzurrini di Evani grazie alla rete di Vido al 51'. (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:44:00 GMT)

LIVE Inghilterra-Italia - amichevole Wembley 2018 in DIRETTA : 1-1 - pareggio di Insigne su rigore : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia , prestigiosa amichevole internazionale che si gioca allo Stadio Wembley di Londra: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo ...

L’amichevole Inghilterra-Italia è finita 1-1 : La partita di calcio amichevole tra Inghilterra e Italia che si è giocata stasera allo stadio Wembley di Londra si è conclusa con un pareggio: 1-1. Hanno segnato Jamie Vardy per l’Inghilterra al 27esimo minuto e Lorenzo Insigne per l’Italia all’87esimo, The post L’amichevole Inghilterra-Italia è finita 1-1 appeared first on Il Post.

Calcio : amichevole - Italia 1-1 a Wembley : 22.56 Per l'Italia pareggio in extremis a Wembley: con l'Inghilterra finisce 1-1. Comunque vada dopo il 20 maggio, per Di Biagio un elemento di soddisfazione. La difesa inglese regala due chance a Immobile nei primi 2',ma l'attaccante della Lazio non è reattivo; lo stesso Immobile fallisce di testa al 16'. Poi si svegliano gli inglesi: Vardy impegna Donnarumma (24') poi va a segno (26') imbeccato da un'astuta punizione di Lingard. Nella ...

LIVE Inghilterra-Italia - amichevole Wembley 2018 in DIRETTA : 1-0 all'intervallo - Vardy la sblocca. Gli azzurri rincorrono : 20.07 Si gioca allo Stadio di Wembley, uno degli impianti più famosi al mondo, una vera e propria istituzione per il calcio. 20.05 FORMAZIONE UFFICIALE INGHILTERRA , 4-4-2, : Butland; Trippier, ...