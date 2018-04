Italia | fermato furgone traforo Monte Bianco | a bordo esplosivo

Era arrivato in Italia con un visto turistico - fermato a Merano con mezzo chilo di cocaina : Merano . Era arrivato in Italia con un visto turistico ed è stato arrestato a Merano. A finire nei guai è un uomo di origine albanese. In occasione di un'attività di indagine effettuata dalla ...

Turista Italiano fa un selfie a New York : fermato e interrogato dall'FBI : Una vacanza che si è trasformata in un'esperienza davvero assurda. Un Turista italiano è andato per qualche giorno in vacanza durante i giorni natalizi e si è fatto un semplice selfie a New York, esattamente davanti al Metropolitan Museum. La cosa davvero assurda è stata che poche settimane dopo il ragazzo si è trovato davanti la porta di casa, in Sardegna, degli agenti dell'FBI americano, che lo stavano cercando per interrogarlo. A quanto pare ...

Il procuratore antiterrorismo Cafiero De Raho : "In Italia 50 foreign fighters". Fermato un jihadista a Cuneo - evocava il martirio : In Italia ci sono "una cinquantina" di foreign fighters e anche se non c'è un rischio "altissimo", la vigilanza è elevata. A pochi giorni dalla Pasqua, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Cafiero De Raho parla dell'allarme sicurezza in Italia e spiega come l'afflusso dei fedeli a Roma per la festività pasquale può rappresentare "un momento che il terrorismo islamico potrebbe sfruttare per azioni ...

Terrorismo - blitz a Cuneo Fermato jihadista marocchino Terzo giorno di arresti in Italia : Nuovo blitz contro il Terrorismo jihadista, questa volta in Piemonte. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cuneo hanno eseguito un fermo nei confronti di un marocchino residente in Italia. Al centro delle indagini Segui su affarItaliani.it

Scoperta rete Italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Video Algerino contro chiesa a Pompei : fermato : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

Francia - auto contro gendarmi/ Fermato conducente - ultime notizie : confine Italia-Isere - nessun soldato ferito : Attacco in Francia, auto contro gendarmi: le ultime notizie, una Peugeot 207 nera Fermato dopo la fuga, non era da solo nel veicolo. Prima insulti poi tentato investimento: è terrorismo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Luigi Di Biagio sarà confermato ct dell’Italia? Un allenatore senza vittorie e che ha fallito con l’Under21 : “Se avessimo avuto Guardiola o Mourinho in panchina sarebbe cambiato qualcosa? Perciò non ho nessun dubbio che Di Biagio stia facendo bene. È un tecnico federale, conosce benissimo tutti i giocatori ed è migliorato anno dopo anno; è una risorsa per la Federazione e per il calcio italiano e noi lo sappiamo. O sarà lui l’allenatore o probabilmente entrerà nel nuovo staff tecnico. Gigi è veramente bravo e non sono l’unico che la penso così in ...

Italia - I CONVOCATI DI DI BIAGIO PER L’ARGENTINA/ I nomi : non c'è Marchisio - confermato Jorginho : ITALIA, i CONVOCATI di Di BIAGIO per L’ARGENTINA, i nomi: Balotelli ancora out, Buffon c’è, prima per Chiesa. Oggi pomeriggio verrà diramato l’elenco dei calciatori per le amichevoli(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:01:00 GMT)

Sparatoria Firenze - ucciso un uomo di colore. Un 65enne Italiano fermato : “Il primo che mi è passato davanti - gli ho sparato” : Un uomo di colore è stato ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci, a due passi dal centro storico di Firenze. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. Un uomo di 65 anni, di nazionalità italiana, è stato successivamente fermato nelle vicinanze ed è stato portato in questura. A dare il primo allarme alle forze dell’ordine il consolato Usa che ha sede vicino al luogo del ...

Cia-Agricoltori Italiani - Dino Scanavino confermato presidente : L'Assemblea elettiva di Cia-Agricoltori Italiani ha rieletto all'unanimità Dino Scanavino alla guida dell'organizzazione per i prossimi 4 anni. L'imprenditore vivaistico di Calamandrana, nell'...