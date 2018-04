American Sniper - su Infinity il film di Clint Eastwood sul cecchino americano più letale di sempre : Chris Kyle è considerato il miglior cecchino che l’esercito Americano abbia mai avuto. Appartenente ai ranghi dei Navy SEAL, ha partecipato alla guerra in Iraq con una precisione di tiro che gli ha fatto attribuire il soprannome di Leggenda. Per le forze irachene invece era noto come il Diavolo di Ramadi per le centinaia di vittime di cui ha firmato la condanna a morte. La sua esistenza – dall’attaccamento ai valori della Patria alle ...

American Sniper - su Infinity il film di Clint Eastwood sul cecchino americano più letale di sempre : Chris Kyle è considerato il miglior cecchino che l’esercito Americano abbia mai avuto. Appartenente ai ranghi dei Navy SEAL, ha partecipato alla guerra in Iraq con una precisione di tiro che gli ha fatto attribuire il soprannome di Leggenda. Per le forze irachene invece era noto come il Diavolo di Ramadi per le centinaia di vittime di cui ha firmato la condanna a morte. La sua esistenza – dall’attaccamento ai valori della Patria alle ...

It - su Infinity il film dal capolavoro di Stephen King : “Questi ragazzi non credono più a Babbo Natale o alla Fatina dei denti. Ma poi, quando tutto diventa buio, hanno paura che qualcuno si nasconda sotto il loro letto”. Il Re del terrore, sua maestà Stephen King, descrive così i protagonisti di It, il suo libro più famoso, la quintessenza dei temi a lui cari. L’opera, un migliaio di pagine di autentica paura, ha reso iconico il più terribile dei pagliacci, quel Pennywise che, con il suo palloncino ...

Infinity - i film e le serie tv in catalogo ad Aprile : Cieco da un occhio e isolato dal mondo, un giorno evoca per sbaglio un antico spirito in cerca di vendetta, iniziando un viaggio che lo porterà lontano per salvare la sua famiglia. Animali notturni , ...

Ambra Angiolini e Pietro Sermonti vanno in Terapia di coppia per amanti nel film in Infinity Premiere fino al 5 aprile : Terapia di coppia per amanti Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono amanti, entrambi sposati e rispettivamente genitori di un figlio. La loro relazione è duratura e passionale, ma molto burrascosa: decidono allora di iniziare una Terapia di coppia per capire se portare avanti una doppia vita o iniziarne una nuova insieme. Si rivolgono così al professor Malavolta (Sergio Rubini) che ha però, anche lui, problemi ...

Infinity - i film e le serie tv in arrivo ad aprile : Infinity si prepara ad un aprile all'insegna del grande cinema, ovviamente da gustare in streaming. La prima chicca arriva il 2 aprile: si tratta di In a Valley of Violence , western firmato da Ti West , mai uscito nelle sale italiane, con protagonisti Ethan Hawke, John Travolta, Karen ...

Infinity - i film e le serie tv in arrivo ad aprile : Infinity si prepara ad un aprile all’insegna del grande cinema, ovviamente da gustare in streaming. La prima chicca arriva il 2 aprile: si tratta di In a Valley of Violence, western firmato da Ti West (mai uscito nelle sale italiane) con protagonisti Ethan Hawke, John Travolta, Karen Gillan e Taissa Farmiga. Un film di genere e a tinte forti, che racconta una storia di vendetta e riscatto. Un altro titolo da scoprire, il 3 aprile, è Una ...

Avengers : Infinity War / Video trailer - nuove rivelazioni : i collegamenti con gli altri film Marvel : Avengers: Infinity War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Avengers : Infinity War / Video trailer - nuove rivelazioni da parte dei fratelli Russo sul film in uscita : Avengers: Infinity War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:41:00 GMT)

Infinity - le serie tv e i film in arrivo a marzo : Continua la stagione ricca di titoli di Infinity, che per il mese di marzo ci regala delle chicche sul fronte delle serie tv. Avremo modo, per esempio, di rivedere (dal 21 marzo) entrambe le stagioni di V – Visitors, ovvero il remake della serie cult degli anni’80, che vede nei panni della pericolosa e affascinante leader aliena Anna l’attrice Morena Baccarin. Invece il 28 marzo arriverà, dopo la messa in onda su Premium, la serie ...