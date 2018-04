Istat | spesa famiglie sale più di reddito

Istat : nel 2017 la spesa delle famiglie cresce più del reddito : "Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali , +2,5% in termini nominali, in misura superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile , +1,7%, ; di conseguenza, la ...

Istat - nel 2017 la spesa delle famiglie è cresciuta più del reddito : Il potere d'acquisto resta positivo (+0,6%) ma in rallentamento rispetto alle tendenze registrate nel biennio precedente

Inflazione - Istat : carrello spesa +1 - 1% annuo a marzo - +0 - 8% su mese : A marzo i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto "carrello della spesa", aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,1% su base annua, invertendo la tendenza dal -0,6% di febbraio. Lo rileva l'Istat. Sempre a marzo, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua (da +0,5% di febbraio).

Istat : sale la spesa delle famiglie per acquisto acqua minerale : Roma, 22 mar. , askanews, - Nel 2016, in Italia la spesa media mensile familiare per consumi finali di beni e servizi si è attestata su 2.524 euro , di cui 448 euro , 17,7% del totale, sono stati ...

Inflazione - Istat : carrello spesa frena - a febbraio +0 - 6% : Roma, 16 mar. , askanews, - I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua , da +1,2% di gennaio, . Lo ha ...

Nuova frenata prezzi a febbraio - minimi da dicembre 2016 Istat - giu' carrello spesa. : L'inflazione rallenta la sua corsa e il carrello della spesa mette la marcia indietro. A febbraio, secondo le stime preliminari Istat, l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,6% su base annua e ...