Istat | in 2017 spesa famiglie +2 | 5% | scende propensione risparmio

Casa - Istat : prezzi 2017 in calo dello 0 - 4% - -15 - 1% dal 2010 : Roma, 6 apr. , askanews, Nel 2017 , in media, i prezzi delle abitazioni sono diminuiti dello 0,4% rispetto al 2016 quando la variazione annua era stata pari a -0,8%. Lo ha reso noto l' Istat spiegando ...

Dopo l’altolà di Eurostat l’ Istat rivede al rialzo il rapporto deficit-Pil : 2 - 3% nel 2017 : L’ente statistico spiega che il dato include l’impatto del salvataggio delle banche in difficoltà, che pesa 6,3 miliardi sul deficit . Corre la spesa delle famiglie, giù propensione al risparmio ...

Istat : reddito delle famiglie nel 2017 sale ai massimi da 6 anni : Il reddito disponibile delle famiglie nel 2017 è salito dell'1,7%, il rialzo maggiore dal 2011, ovvero da sei anni . Lo rileva l' Istat , che registra un dato positivo anche per il potere d'acquisto , +0,...

Istat rivede al rialzo deficit-Pil - al 2 - 3% nel 2017 : Roma, 4 apr. , askanews, Complessivamente, nel 2017 si è registrato un indebitamento netto pari al 2,3% del Pil, in miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. A rivede re al ...

Istat : Il 2017 è stato un anno con una carenza "eccezionale" di acqua : Il 2017 è stato un anno con "un'eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese". Lo mette in evidenza l'Istat in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Secondo l'Istituto "a causa della crisi idrica nei quattro principali bacini idrografici italiani (Po, Adige, Arno e Tevere) le portate medie annue hanno registrato una riduzione media complessiva del 39,6%" rispetto alla media del ...