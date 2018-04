Istat : nel 2017 la spesa delle famiglie cresce più del reddito : "Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali , +2,5% in termini nominali, in misura superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile , +1,7%, ; di conseguenza, la ...

Istat - nel 2017 cala profitto imprese ma aumentano investimenti : Roma, 13 apr. , askanews, - Il tasso di profitto delle società non finanziarie nel 2017 scende al 41,7% , -0,7 punti percentuali rispetto al 2016, ed il tasso di investimento cresce al 21,1% , +0,9 ...

Istat - nel 2017 la spesa delle famiglie è cresciuta più del reddito : Il potere d'acquisto resta positivo (+0,6%) ma in rallentamento rispetto alle tendenze registrate nel biennio precedente

Dopo l’altolà di Eurostat l’Istat rivede al rialzo il rapporto deficit-Pil : 2 - 3% nel 2017 : L’ente statistico spiega che il dato include l’impatto del salvataggio delle banche in difficoltà, che pesa 6,3 miliardi sul deficit . Corre la spesa delle famiglie, giù propensione al risparmio ...

Istat : reddito delle famiglie nel 2017 sale ai massimi da 6 anni : Il reddito disponibile delle famiglie nel 2017 è salito dell'1,7%, il rialzo maggiore dal 2011, ovvero da sei anni. Lo rileva l'Istat, che registra un dato positivo anche per il potere d'acquisto , +0,...

Istat rivede al rialzo deficit-Pil - al 2 - 3% nel 2017 : Roma, 4 apr. , askanews, Complessivamente, nel 2017 si è registrato un indebitamento netto pari al 2,3% del Pil, in miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. A rivedere al ...

Carrello della spesa più caro nel mese di marzo - lo dice l'Istat - : Milano, 30 mar. , askanews, Accelerano a marzo i prezzi del Carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, rileva l'Istat, aumentano dello 0,8% su base ...

