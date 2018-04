Isola dei famosi | il retroscena su Alessia Marcuzzi Sfogo al ristorante | ' Obbligata al

Mara Venier sbotta prima della Finale dell’Isola dei Famosi : “Vaff…” : L’Isola: Mara Venier perde le staffe con alcuni utenti sui social Mara Venier è tornata ad inveire sui social, esattamente tre giorni prima della Finale dell’Isola dei Famosi. Questa volta a far arrabbiare la bionda opinionista sono state alcune accuse che gli utenti su Instagram hanno scritto nei commenti sotto la foto in cui appariva insieme a Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Nello scatto Mara sorrideva mentre abbracciava ...

Isola dei famosi 2018 : scatta un bacio tra due concorrenti Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi sta per terminare e il pubblico italiano è curioso di scoprire chi portera' a casa la vittoria. Anche quest'anno il reality della sopravvivenza ha riscosso un grande successo, nonostante non sia iniziato nel migliore dei modi a causa del Canna-gate che ha avuto come protagonista Francesco Monte. Per difendersi dalle accuse di Eva Henger, è tornato in Italia e attualmente fa coppia fissa con Paola Di ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei insultata dall'ex amica Elga Enardu : 'M*** - non dovevi fare la cantante ma la...' : 'Tu sei una m***. è ufficiale, non avevo dubbi'. A insultare Bianca Atzei , finalista dell' Isola dei famosi , è Elga Enardu , ex tronista di Uomini e donne e, soprattutto, sua ex amica. Come ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi : «Le critiche che mi hanno fatto stare male» : «Sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice». Alessia Marcuzzi risponde così a coloro che l’hanno demonizzata, criticata e presa in giro nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Colpa del «canna-gate», dell’accusa di Eva Henger e dei ripetuti attacchi che l’hanno fatta stare male. «Quando la cosa è andata un po’ sul personale, anche se ...

Isola dei Famosi - cacca e diarrea : il gravissimo problema intestinale - la scena imbarazzante : Per allentare la tensione degli ultimi giorni in attesa della finale dell'Isola dei Famosi del 16 aprile i naufraghi le provano proprio tutte. Questa volta hanno deciso di prendere di mira Gaspare ed ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani in crisi e in lacrime. Amaurys Perez la 'consola' : 'Con quelle z***' : L' Isola dei Famosi si avvia alla sua conclusione e c'è già chi pensa al futuro una volta tornati a casa. Francesca Cipriani rivela di sentire molto la mancanza di un uomo che stia al suo fianco con ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : “Il confronto con Eva Henger? Non mi sono pentita - mi sono liberata” : “sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi sarebbe dispiaciuto il fatto che in qualche modo l’argomento canna-gate potesse offuscare tutto il programma”: con queste parole Alessia Marcuzzi ha commentato l’edizione dell’Isola dei Famosi giunta quasi al termine. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Alessia si è sfogata: ...

La finale dell’Isola dei famosi si avvicina : Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano spaghetti e tornano in Italia : Ultime immagini dall'Honduras, i naufraghi toccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa della finale dell'Isola dei famosi in onda proprio lunedì 16 aprile. Bianca Atzei e gli altri naufraghi si preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare. Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a ...

Bianca Atzei non è dimagrita all'Isola dei Famosi 2018/ “Passavano snack proteici…” - Nardi vuota il sacco : Bianca Atzei non è dimagrita all'Isola dei Famosi 2018: la naufraga con lo stesso peso di tre mesi fa. Filippo Nardi smaschera tutto e svela il "trucchetto" della cantante.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:18:00 GMT)

“Casa pignorata”. Isola - choc a pochi giorni dalla finale. La notizia che circola riguarda uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. Stando a quel che si dice - il noto personaggio starebbe attraversando un momento drammatico (e imbarazzante) : Isola dei famosi, manca veramente poco alla finalissima ma i colpi di scena, quest’anno, non finiscono mai. L’ultima bomba – sganciata da Dagospia – riguarda uno degli ex naufraghi che, secondo quanto si legge nella rubrica Flash, starebbe passando un momento davvero brutto. Ma cosa è successo? E chi è il naufrago che se la passa malino? La protagonista di questa vicenda a dir poco imbarazzante è Eva Henger, la ex pornostar ed ex naufraga che ha ...

Isola dei Famosi : i naufraghi ricevono una sorpresa : L’Isola dei Famosi: un gradito regalo per i naufraghi Lunedì prossimo andrà in onda l’attesissima finale della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan del popolare reality show condotto da Alessia Marcuzzi. I finalisti sono: Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola, in arte Gaspare. Il quarto sarà il vincente della nomination settimanale tra Jonathan Kashanian e ...

Isola dei famosi 2018 - Alessia Marcuzzi ed Eva Henger : nessuna pace : A Casa Signorini Eva Henger ha fatto una nuova rivelazione. Suo marito, il produttore Massimiliano Caroletti, avrebbe chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare pace con sua moglie, ma la conduttrice dell'Isola dei famosi 2018 si sarebbe rifiutata. Caroletti avrebbe chiesto un abbraccio tra le due in diretta durante l'ultima puntata dell'Isola, in onda il prossimo 16 aprile. Forse il riavvicinamento avverrà a Isola finita? ...