Isola dei Famosi | Franco | I naufraghi hanno spinto Eva a denunciare il caso della

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

“Via anche le mutande”. Francesca Cipriani infiamma l’Isola dei Famosi : la scatenata bionda si toglie tutto per un bagno a luci rosse - spogliando anche altri naufraghi. Mediaset censura ma ecco il video integrale : L’Isola dei Famosi è ormai prossima alla sua naturale conclusione, con le attenzioni del pubblico che per una volta sono concentrate più sul gioco in sé che sulla galassia di polemiche e insinuazioni che hanno accompagnato il reality fin dalla genesi dell’edizione 2018. In attesa di conoscere il nome del vincitore, i naufraghi si godono così gli ultimi giorni in riva al mare dell’Honduras, divisi tra la voglia di tornare ...

Isola dei famosi 2018 - ecco perché Bianca Atzei non ha perso peso : Ha destato molta curiosità, nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi, il fatto che Bianca Atzei non abbia perso peso durante la sua permanenza in Honduras. Invitati a guardarsi allo specchio dopo quasi 3 mesi dall’inizio del reality, i naufraghi hanno fatto i conti con la loro nuova immagine, ma la cantante non ha visto grandi cambiamenti come invece altri suoi compagni d’avventura. Zero sono infatti i chili persi da ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan dà un bacio sulla bocca ad Amaurys : Dopo le accuse di omofobia a Franco Terlizzi e ad Amaurys, con il secondo impegnato anche in un siparietto del quale ha imitato le movenze di Jonathan, proprio tra Amaurys e Jonathan è arrivato il momento di fare la pace sull’Isola dei Famosi. E come se non con un bacio sulla bocca? “Ieri la cosa con Amaurys mi ha ferito, e mi spiace perché ora ho un sapore amaro, e ora vorrei andare da lui e abbracciarlo. Ho bisogno di un ...

Raz Degan torna ad attaccare L’Isola dei Famosi 2018 : L’Isola dei Famosi attaccata di nuovo da Raz Degan Non c’è pace per L’Isola dei Famosi. La prossima settimana ci sarà la finale che incoronerà il vincitore assoluto dell’edizione 2018, un’edizione per nulla fortunata nonostante i buoni ascolti raccolti nel corso delle puntate. Prima il canna-gate che ha visto coinvolti Eva Henger, Francesco Monte e molti altri naufraghi; poi il corna-gate (smentito) che ha visto ...

L'Isola dei Famosi : ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita Video : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che come ogni anno, si svolgera' direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e #Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungera' alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è ...

L'Isola dei Famosi : ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de "L'Isola dei Famosi 13" che come ogni anno, si svolgerà direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungerà alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è stata ...

Isola dei Famosi | 13 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta : Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, ha anche una striscia quotidiana, affidata a Stefano De Martino, che raccoglie il racconto giornaliero delle avventure dei naufraghi in Honduras. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, la diretta del daytime.prosegui la letturaIsola dei Famosi | 13 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 13 aprile 2018 10:00.

Isola dei ‘calori’ : “Alla fine si sono baciati”. Dopo tanto discutere - alla fine - è arrivato il momento del ‘bene’. Poi così… : Ci siamo, questa volta è quasi finita per davvero. All’Isola il conto alla rovescia è davvero quasi scaduto per la fine di una delle edizioni più travagliate di sempre (anche a livello internazionale). In effetti è quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest’anno a portare un manipolo di coraggiosi ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Video - clima da ultimo giorno di scuola : naufraghi in partenza : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. I naufraghi sono in partenza per l'Italia; intanto Francesca Cipriani è in lacrime e svela il suo grande desiderio(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Isola dei Famosi - cannagate : Franco Terlizzi smentisce Craig a Striscia - video Video : Striscia la notizia è tornata ad occuparsi del 'cannagate' nel corso della puntata del 12 aprile. Dopo alcuni giorni di “tregua” Champions League il tg satirico è tornato sulla querelle che ha caratterizzato l’#Isola dei Famosi 2018. Nelle ultime settimane i concorrenti eliminati dal reality avevano evitato di trattare l'argomento nelle trasmissioni nelle quali sono stati ospiti. Nel corso del programma Casa Signorini #eva henger e Filippo Nardi ...

Isola dei Famosi 2018/ Naufraghi in partenza - Francesca Cipriani in lacrime : un importante proposito : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. I Naufraghi sono in partenza per l'Italia; intanto Francesca Cipriani è in lacrime e svela il suo grande desiderio(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Isola dei Famosi : naufrago bacia in bocca Perez - Cipriani senza mutande Video : 2 Dopo l'accesa discussione del giorno precedente, #Jonathan ha espresso il proprio rammarico a Francesca Cipriani [Video] per i toni con i quali si è svolta la discussione con Amaurys. 'Questa cosa mi ha profondamente ferito perché penso che neanche lui abbia questa opinione di me. Mi dispiace perché adesso ho un sapore amaro ma ora voglio andare da lui per abbracciarlo'. L'italo israeliano si è recato dall'ex pallanuotista per ...

Isola dei Famosi - finale : ecco chi sarà il vincitore secondo i sondaggi Video : Questa edizione dell’#Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi con Daniele Bossari e Mara Venier come opinionisti è ormai agli sgoccioli. Tra poche ore i naufraghi e l’inviato Stefano De Martino faranno rientro in Italia per disputare la finalissima che quest’anno non si terra' più all’Idroscalo di Milano, ma nella vasta area utilizzata per l’Expo. Nella semifinale, a gran sorpresa, è stata eliminata Alessia Mancini, data da molti come ...