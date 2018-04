Isola dei Famosi | 13 aprile 2018

La finale dell’Isola dei famosi si avvicina : Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano spaghetti e tornano in Italia : Ultime immagini dall'Honduras, i naufraghi toccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa della finale dell'Isola dei famosi in onda proprio lunedì 16 aprile. Bianca Atzei e gli altri naufraghi si preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare. Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a ...

Bianca Atzei non è dimagrita all'Isola dei Famosi 2018/ “Passavano snack proteici…” - Nardi vuota il sacco : Bianca Atzei non è dimagrita all'Isola dei Famosi 2018: la naufraga con lo stesso peso di tre mesi fa. Filippo Nardi smaschera tutto e svela il "trucchetto" della cantante.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:18:00 GMT)

“Casa pignorata”. Isola - choc a pochi giorni dalla finale. La notizia che circola riguarda uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. Stando a quel che si dice - il noto personaggio starebbe attraversando un momento drammatico (e imbarazzante) : Isola dei famosi, manca veramente poco alla finalissima ma i colpi di scena, quest’anno, non finiscono mai. L’ultima bomba – sganciata da Dagospia – riguarda uno degli ex naufraghi che, secondo quanto si legge nella rubrica Flash, starebbe passando un momento davvero brutto. Ma cosa è successo? E chi è il naufrago che se la passa malino? La protagonista di questa vicenda a dir poco imbarazzante è Eva Henger, la ex pornostar ed ex naufraga che ha ...

Isola dei Famosi : i naufraghi ricevono una sorpresa : L’Isola dei Famosi: un gradito regalo per i naufraghi Lunedì prossimo andrà in onda l’attesissima finale della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan del popolare reality show condotto da Alessia Marcuzzi. I finalisti sono: Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola, in arte Gaspare. Il quarto sarà il vincente della nomination settimanale tra Jonathan Kashanian e ...

Isola dei famosi 2018 - Alessia Marcuzzi ed Eva Henger : nessuna pace : A Casa Signorini Eva Henger ha fatto una nuova rivelazione. Suo marito, il produttore Massimiliano Caroletti, avrebbe chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare pace con sua moglie, ma la conduttrice dell'Isola dei famosi 2018 si sarebbe rifiutata. Caroletti avrebbe chiesto un abbraccio tra le due in diretta durante l'ultima puntata dell'Isola, in onda il prossimo 16 aprile. Forse il riavvicinamento avverrà a Isola finita? ...

Isola dei Famosi - Filippo : "Bianca non è dimagrita? C'è un motivo" : Bianca Atzei è l'unica naufraga dell 'Isola dei Famosi che nel corso di questi 3 mesi di programma non ha perso nemmeno un etto. La rivelazione è arrivata in diretta proprio durante la scorsa puntata: ...

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate : Franco Terlizzi conferma le accuse di Eva Henger : Valerio Staffelli ha incontrato l'ex naufrago che ammette: "Francesco Monte hai fatto una grandissima ca**ata"

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

“Via anche le mutande”. Francesca Cipriani infiamma l’Isola dei Famosi : la scatenata bionda si toglie tutto per un bagno a luci rosse - spogliando anche altri naufraghi. Mediaset censura ma ecco il video integrale : L’Isola dei Famosi è ormai prossima alla sua naturale conclusione, con le attenzioni del pubblico che per una volta sono concentrate più sul gioco in sé che sulla galassia di polemiche e insinuazioni che hanno accompagnato il reality fin dalla genesi dell’edizione 2018. In attesa di conoscere il nome del vincitore, i naufraghi si godono così gli ultimi giorni in riva al mare dell’Honduras, divisi tra la voglia di tornare ...

Isola dei Famosi - Franco : "I naufraghi hanno spinto Eva a denunciare il caso della marijuana" : Il cannagate dell' Isola dei Famosi continua a far discutere e chissà ancora per quanto sarà così. Dopo le testimonianze di Eva Henger , Nadia Rinaldi, Chiara Nasti e alcuni filmati proposti da ...

Isola dei famosi 2018 - ecco perché Bianca Atzei non ha perso peso : Ha destato molta curiosità, nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi, il fatto che Bianca Atzei non abbia perso peso durante la sua permanenza in Honduras. Invitati a guardarsi allo specchio dopo quasi 3 mesi dall’inizio del reality, i naufraghi hanno fatto i conti con la loro nuova immagine, ma la cantante non ha visto grandi cambiamenti come invece altri suoi compagni d’avventura. Zero sono infatti i chili persi da ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan dà un bacio sulla bocca ad Amaurys : Dopo le accuse di omofobia a Franco Terlizzi e ad Amaurys, con il secondo impegnato anche in un siparietto del quale ha imitato le movenze di Jonathan, proprio tra Amaurys e Jonathan è arrivato il momento di fare la pace sull’Isola dei Famosi. E come se non con un bacio sulla bocca? “Ieri la cosa con Amaurys mi ha ferito, e mi spiace perché ora ho un sapore amaro, e ora vorrei andare da lui e abbracciarlo. Ho bisogno di un ...

Raz Degan torna ad attaccare L’Isola dei Famosi 2018 : L’Isola dei Famosi attaccata di nuovo da Raz Degan Non c’è pace per L’Isola dei Famosi. La prossima settimana ci sarà la finale che incoronerà il vincitore assoluto dell’edizione 2018, un’edizione per nulla fortunata nonostante i buoni ascolti raccolti nel corso delle puntate. Prima il canna-gate che ha visto coinvolti Eva Henger, Francesco Monte e molti altri naufraghi; poi il corna-gate (smentito) che ha visto ...

L'Isola dei Famosi : ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita Video : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che come ogni anno, si svolgera' direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e #Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungera' alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è ...