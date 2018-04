Isola 2018 | Di Benedetto e Monte verso Temptation Island? L’indiscrezione

tvzap.kataweb

: In Europa il settore della plastica è un business da 340 miliardi di Euro all'anno. Così nel mezzo del Pacifico tro… - carlosibilia : In Europa il settore della plastica è un business da 340 miliardi di Euro all'anno. Così nel mezzo del Pacifico tro… - repubblica : Malta, l’isola dell’impunità ecco chi vuole insabbiare la verità su Daphne [news aggiornata alle 00:14] - M5S_Europa : Nell'Oceano Pacifico c'è un'immensa 'isola' di spazzatura grande 3 volte la Francia e che contiene 250 pezzi di pla… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Si sono innamorati in Honduras, ora per Paola Die Francescopotrebbe essere tempo di traslocare dall’dei famosi a quella delle tentazioni. I due, infatti, sarebbero in lizza per partecipare al reality estivo di Canale 5, anche se Paola, intercettata dal settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 13 aprile confessa: “Se mio papà è geloso, io lo sono di più. Oggi dico che non lo so se accetterei”. LEGGI: Verissimo, Francescoe Paola Di: ‘Finalmente una gioia’ Presentazioni in famiglia per Paola Die FrancescoIn fondo la coppia sta vivendo le prime settimane d’amore dopo il ricongiungimento post Honduras e forse non è ancora il caso di mettere alla prova la solidità del loro rapporto, che comunque procede per il meglio come conferma la ex madre natura di Ciao Darwin: Per ora la ...