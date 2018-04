Blastingnews

: ISIS, la rivelazione della moglie americana di un foreign fighter morto - InfoConsapevole : ISIS, la rivelazione della moglie americana di un foreign fighter morto - PioDag : RT @BUGMIR: Il rapporto conferma che Israele ha segretamente finanziato i ribelli siriani per anni La rivelazione potrebbe anche spiegare p… - MariaAversano1 : RT @BUGMIR: Il rapporto conferma che Israele ha segretamente finanziato i ribelli siriani per anni La rivelazione potrebbe anche spiegare p… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Recentemente diversi media statunitensi e inglesi hanno riportato la testimonianza di una donna statunitense che vive a Raqqua ed è statadi undello Stato Islamico di origine marocchina,in battaglia nel 2017. Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web del Daily Mail e di altri media internazionali, come la PBC e la BBC, la donna si chiama Sam El Hassani e ora vive sotto custodia curda. Ladi Sam: 'Mio marito aveva delle schiave sessuali' Durante l'intervista fatta nell'ambito di un documentario prodotto per 'PBS Frontline' e 'BBC Panorama', la donna ha parlatosua vita sentimentale con l'ex marito, sia negli Stati Uniti che in Siria a seguito dell'arruolamento nell'dello stesso uomo nordafricano. Andando maggiormente nello specifico, Sam El Hassani ha dichiarato che il marito aveva due schiave sessuali di etnia Yazidi e ...