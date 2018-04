Internet delle Cose - cresce il mercato in Italia : +32% nel 2017 - : Lo rivela uno studio dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Lo scorso anno il settore degli "oggetti connessi" ha raggiunto 3,7 miliardi di euro anche grazie alla maggiore ...

Mario di Mauro (Tim) al convegno del Messaggero : «L'Internet delle cose ci fa risparmiare tempo» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Internet : metà degli italiani vittima delle fake news : Quasi la metà degli italiani è vittima di fake news. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22% degli italiani ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi ...

TECNOLOGIA/SITI Internet L'IMPORTANZA DELLE IMMAGINI : Tutti i SITI INTERNET che visualizziamo ogni giorno sono infarciti da decine di IMMAGINI di ogni tipo. La motivazione per questo metodo, abbastanza aggressivo, di utilizzo DELLE IMMAGINI sta nel fatto ...

A che serve l'Internet delle cose in azienda : il caso 'di scuola' Harley Davidson : 'È probabilmente uno dei migliori esempi al mondo per raccontare come si trasforma un azienda con l'Internet of Things', ha spiegato ad Agi Kranz. 'Prima dell'Iot, l'Harley aveva problemi nella ...

Inonvazione : AI - data science e Internet delle Cose temi ‘caldi’ 2017 : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – Sono AI, intelligenza artificiale, data science e Internet delle Cose i tre temi più caldi e dibattuti, nel 2017, sul fronte dell’innovazione. E’ una ricerca di Talent Garden a svelarli, dopo l’analisi di circa un milione e mezzo di tweet condivisi da oltre 300mila utenti unici sugli e-magazine di riferimento per la comunità tech in Italia. Il report, ‘L’Italia ...

Inonvazione : AI - data science e Internet delle Cose temi ‘caldi’ 2017 (2) : (AdnKronos) – L’intelligenza artificiale, stando alle discussioni degli utenti, sta diventando “determinante per la competitività”, mentre il data scientist non viene più percepito come un tecnico ma come uno “stratega”, capace di “risolvere problemi complessi e identificare nuove opportunità di business”. L’Internet of Things “viene discusso con forti correlazioni al tema del lavoro, ...

Internet delle cose : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Estensione della connettività del web a oggetti e luoghi concreti, attraverso la creazione di una rete che comprende dispositivi elettronici, veicoli, elettrodomestici, impianti, sensori e altri hardware. Ciascun elemento della IoT è in grado di connettersi agli altri, di rendersi riconoscibile in modo univoco, di accedere a informazioni aggregate e soprattutto di scambiare dati. Grazie al modello IoT, qualsiasi ...

IoT - l'Internet delle Cose : l'Internet delle Cose è un mondo di dispositivi che monitorano l'ambiente, accedono a Internet e alla rete locale , LAN o WLAN, , memorizzano o recuperano i dati e interagiscono con gli utenti. Tutti ...

Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la giornata mondiale per la sicurezza informatica ' Safer Internet Day 2018' - la Polizia ... : ... anche attraverso l'App scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone o su tablet, sia per il mondo Apple che Android'.

Internet delle cose - Palazzetti punta alla stufa digitale : stufa Eva (Palazzetti) Il primo passo è il controllo a distanza, il secondo sarà la gestione intelligente della stufa. La strategia futura del gruppo Palazzetti, che produce caminetti, caldaie e stufe, passa dall’Internet delle cose. L’obiettivo è di arrivare a manutenzione preventiva, consigli su come regolare il calore, indicazioni per risparmiare combustibile e finanze di famiglia. “I prodotti connessi ci permettono di scaricare dati su come ...

