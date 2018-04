Inter | Spalletti lancia la volata Champions | Tutto è nelle nostre mani

Serie A Inter - Spalletti : «Atalanta? Dobbiamo fare risultato» : MILANO - "Contro il Torino avremmo meritato un risultato diverso. Adesso siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l' Atalanta Dobbiamo ...

Inter - Spalletti : 'Complimenti alla Roma - partita perfetta' : Ecco le sue parole a Premium Sport : ' La Roma ha fatto una grandissima impresa: penso abbia giocato una partita perfetta e quindi faccio i complimenti a tutti . È un risultato importante anche per l'...

Inter - la Champions può diventare un incubo : Spalletti non può più sbagliare : I punti persi per strada iniziano a essere davvero troppi in casa Inter. C'è il forte rischio di fallire il quarto posto e la qualificazione alla Champions per i tanti errori commessi negli ultimi ...

Torino-Inter - la vigorosa stretta di mano tra Spalletti e Mazzarri - Video - . La versione dei due tecnici : ... nerazzurri fermati da un gol dell'ex: Adem Ljajic , Video Gol, 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A ...

Spalletti : 'Inter - oggi proprio non voleva entrare' : ROMA - 'In alcuni momenti oggi la palla è girata meno velocemente e con meno qualità rispetto ad altre occasioni, ma non so se sia giusto parlare di stanchezza. La partita è stata fatta anche bene, ma ...

