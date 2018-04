Innamorati Pazzi | Helen Hunt e Paul Raiser firmano per il revival della serie tv

blogo

(Di venerdì 13 aprile 2018) I precedenti lo insegnano: undi una storicatv è possibile solo se i suoi protagonisti accettano di tornare. Proprio da qui parte il ritorno di Mad About You conosciuta in Italia come, i due protagonistihanno firmato l'accordo con Sony Pictures Television per ritornare nellatv, come riporta ew.com Mad Abou You -in vista Mad About You -è una comedy prodotta appunto da Sony, andata in onda tra il 1992 e il 1999 su NBC (in Italia trasmessa da Italia 1), vincitrice di un Golden Globe come miglior comedy e tre per la migliore attrice, capace di conquistare anche 4 Emmy di seguito per il ruolo. Al centro delle vicende ci sono un regista di documentari) e una addetta alle pubbliche relazioni, Jaime () che vivono a Manhattan. Apparentemente sono due ...