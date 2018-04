Inghilterra | che errore | la Premier League dice no al Var

calcioweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) In Italia ha portato allo svolta, insi è deciso di non andare avanti, incredibile no al Var da parte della, la decisione è stata quella di non utilizzare la tecnologia per la prossima stagione. Lo hanno annunciato i vertici della Lega: “I test effettuati sono stati controversi”. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Var, soprattutto in seguito alla partita di Championstra Real Madrid e Juventus ed in particolar modo sull’episodio che ha deciso la qualificazione, il rigore concesso ai Blancos. Decisione che farà discutere, lano al Var. L'articolo, che: lano al Var sembra essere il primo su CalcioWeb.