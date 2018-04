India sotto shock dopo stupro e omicidio di una bambina di 8 anni

La star di Bollywood Sridevi Kapoor morta durante un matrimonio a Dubai : India sotto choc : La leggendaria attrice di Bollywood Sridevi Kapoor è morta ieri per una crisi cardiaca. Lo ha reso noto la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi , l'attrice è morta a Dubai mentre partecipava ...

India - sta per finire sotto al treno : bigliettaio lo salva : India, sta per finire sotto al treno: bigliettaio lo salva Prendere il convoglio in corsa poteva rivelarsi fatale per un incauto passeggero. Un video riprende la scena Continua a leggere L'articolo India, sta per finire sotto al treno: bigliettaio lo salva sembra essere il primo su NewsGo.