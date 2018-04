India | rivolta dopo lo stupro di una bimba di 8 anni

India - a 8 anni stuprata e uccisa/ Rivolta in Kashmir per Asifa : scontro Indù-musulmani - “vergogna per umanità : India, a 8 anni bimba musulmana stuprata e uccisa: Rivolta in Kashmir e scontro tra tribù islamiche e indù dopo l'arresto di 8 radicali induisti. Orrore e "vergogna contro umanità"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:31:00 GMT)