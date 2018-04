India | a 8 anni stuprata e uccisa Rivolta in Kashmir per Asifa | scontro Indù-musulmani

India - attore di Bollywood uccise un cervo : condannato a 5 anni : India, attore di Bollywood uccise un cervo: condannato a 5 anni India, attore di Bollywood uccise un cervo: condannato a 5 anni Continua a leggere

India - stella di Bollywood condannata a 5 anni per bracconaggio - : Un tribunale Indiano ha giudicato l'attore Salman Khan colpevole per aver cacciato due esemplari di antilopi, considerate una specie protetta, durante le riprese di un film nel 1998

L’attore Indiano Salman Khan è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra : Il 52enne attore indiano Salman Khan – uno dei più famosi del cinema di Bollywood – è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra nel 1998. La sentenza è arrivata al termine dell quarto The post L’attore indiano Salman Khan è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra appeared first on Il Post.

Scivola in piscina mentre è in vacanza : Indianna muore a 4 anni tra le braccia del papà : Indianna Maddison, bimba inglese di 4 anni, è Scivolata dalla piscina di un villaggio dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia in Egitto, andando a sbattere con la testa. I medici egiziani non si sono accorti dei danni cerebrali riportati dalla piccola, che, una volta tornata a casa, è morta per un infarto tra le braccia del papà: "Troppo dolore".Continua a leggere

Il clima impazzito : fra 50 anni in Friuli Venezia Giulia cresceranno i fichi d'India : Presentato a Gorizia uno studio realizzato da Arpa-Osmer sugli effetti del riscaldamento globale dal 2071 al 2100

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani in trionfo! Annichilita Katerina Bondarenko in due set : Sarita è tornata! Il torneo WTA 125K Series di Indian Wells parla italiano grazie a Sara Errani, che batte in due set l’ucraina Katerina Bondarenko con il punteggio di 6-4 6-2 in 80 minuti di gioco e torna ad alzare un trofeo al cielo in singolare dopo la lunga squalifica e può così proseguire la risalita nel ranking mondiale. Nella prima partita l’azzurra parte male, non sfrutta due palle break in apertura, poi nel quarto gioco cede ...

È morta a 54 anni l’attrice Indiana Sridevi - famosissima a Bollywood : L’attrice indiana Sridevi è morta il 24 febbraio a Dubai, dopo un arresto cardiaco, a 54 anni. Negli anni Ottante e Novanta Sridevi – il cui vero nome era Shree Amma Yanger Ayappan – era diventata la più famosa attrice The post È morta a 54 anni l’attrice indiana Sridevi, famosissima a Bollywood appeared first on Il Post.

Acciaierie Piombino - accordo tra Cevital e Jindal : dopo 3 anni - l’impianto in mani Indiane (che il governo non aveva voluto) : Oltre tre anni per consegnare la fabbrica nelle mani di chi aveva perso. Le Acciaierie ex Lucchini di Piombino passano dal gruppo algerino Cevital al colosso indiano Jindal, al quale nel 2014 andò male la corsa all’acquisizione del siderurgico. Il governo completa il ‘gioco dell’oca’ iniziato quando l’esecutivo era guidato da Matteo Renzi, che festeggiò la vendita descrivendola come un “grande ...