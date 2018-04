Indagine sull' Università di Foggia | il rettore Ricci autorizzò spese sotto inchiesta

Siria - all'Onu saltano le proposte di Indagine sulle armi chimiche : arrivato il 'no' del Consiglio del sicurezza sulla proposta della Russia di aprire un'inchiesta sull'utilizzo di armi chimiche nel conflitto Siriano. Un parere contrario motivato dal fatto che per i ...

La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’Indagine sull’attacco chimico in Siria : La Russia ha messo il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che avrebbe dato il via a un’indagine indipendente sull’attacco chimico fatto a a Douma, in Siria, nella notte tra il 7 e l’8 aprile. La risoluzione era stata proposta The post La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’attacco chimico in Siria appeared first on Il Post.

Australia - Indagine sull’export di pecore : migliaia morte nel trasporto : Il ministro dell’Agricoltura Australiano ha ordinato un’indagine sull’export di pecore vive, dopo aver visionato un video “profondamente inquietante” diffuso dal gruppo animalista Animals Australia, relativo a pecore morte in viaggio verso il Medio Oriente. Nell’agosto 2017 in un solo viaggio sono morti circa 2400 esemplari per stress da caldo estremo a bordo di una nave partita da Perth in Australia ...

"Indagine sull'eternità" : un libro di Guido Rispoli : PERUGIA "Indagine sull'eternità" è il tema del nuovo libro di Guido Rispoli che sarà presentato venerdì 6 aprile, alle ore 17, nella sala Goldoni di palazzo Gallenga dell'Università per Stranieri di ...

Csm avvia Indagine sulla morte dell'ex capo della comunicazione Mps : Davide Rossi, precipitò dalla finestra di palazzo Salimbeni nel 2013. La vicenda riguarda i presunti festini a cui avrebbero partecipato magistrati e imprenditori, al centro di un'inchiesta de 'Le ...

Auto - Tesla crolla in Borsa : Indagine Usa sull'incidente mortale : MILANO - Giornata di sofferenza in Borsa per il titolo di Tesla, la società delle Auto elettriche guidata dall'imprenditore Elon Musk , segui in diretta , . L'azione sconta un doppio colpo, proprio a ...

Tesla affonda a Wall Street per l'Indagine Usa sull'incidente mortale del Model X : Giornata nera per Tesla a Wall Street che, dopo il tonfo di ieri, è arrivata anche oggi a perdere oltre l'8%. A pesare l'indagine aperta dal National Transportation Safety Board sull'incidente che una settimana fa in California ha coinvolto il suv elettrico Model X incendiatosi dopo uno scontro, uccidendo il conducente.La California Highway Patrol ha riferito che un uomo di 38 anni è morto venerdì dopo che la sua Tesla Model ...

Si è dimesso John Dowd - capo degli avvocati di Donald Trump nell’Indagine sulla Russia : Il New York Times e il Washington Post, citando fonti a conoscenza dei fatti, dicono che si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul rapporto tra il comitato elettorale del presidente degli Stati The post Si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine sulla Russia appeared first on Il Post.

Fabio Fazio - l'Indagine sullo stipendio del conduttore di Che tempo che fa passa alla Corte dei Conti : e in Rai... : Grossissimi guai per la Rai e Fabio Fazio : il suo stipendio d'oro, infatti, torna nel mirino dell'Anticorruzione . A destare scandalo, infatti, è ancora una volta le decisione di Viale Mazzini presa ...

La polizia britannica ha aperto un’Indagine per omicidio sulla morte dell’esule russo Nikolai Glushkov : La polizia britannica ha aperto un’indagine per omicidio sulla morte del rifugiato politico russo Nikolai Glushkov, trovato morto nella sua casa di Londra lunedì 12 marzo. La polizia ha detto di aver aperto l’indagine dopo aver ricevuto i risultati delle The post La polizia britannica ha aperto un’indagine per omicidio sulla morte dell’esule russo Nikolai Glushkov appeared first on Il Post.

Inchiesta sulle buche di Roma. La procura apre un'Indagine dopo gli esposti dei cittadini : Le buche di Roma si allargano al punto da spingere la procura capitolina ad avviare un'indagine sulle condizione delle strade. Nelle ultime settimane, complice il maltempo, in diverse zone della Capitale si sono aperte vere e proprie voragini nell'asfalto, trasformando le strade in un percorso ad ostacoli per auto, motorini e mezzi pubblici. Il procedimento, al momento senza indagati o ipotesi di reato, è stato avviato alla luce di alcuni ...

La procura di Udine ha aperto un’Indagine per omicidio colposo sulla morte di Davide Astori : La procura di Udine ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte del calciatore Davide Astori. Antonio de Nìcolo, procuratore capo di Udine, ha detto alla RAI che l’indagine per ora è a carico di ignoti, e che domani verrà The post La procura di Udine ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte di Davide Astori appeared first on Il Post.

Effetto domino sull'Isola : l'Indagine di Striscia continua : Retroscena sempre più intricati nel programma televisivo Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi in onda su Mediaset. Il sensitivo che ha abbandonato l'Isola in seguito ad un infortunio, accusa Eva Henger, la protagonista dello scandalo che ha coinvolto tutti i naufraghi, di aver cercato di convincerlo a dire di aver visto Francesco Monte e gli altri fumare marijuana. "Non l’ho detto in studio perché volevo difenderla. Lei parla piano in ...

Bitcoin - stampa Usa : Sec avvia Indagine sulle criptovalute : La Sec lancia un'indagine sulle criptovalute. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la Consob americana ha emesso decine di mandati per la richiesta di informazioni sulle società tecnologiche ...