Indagato l’avvocato di Trump | acquisite le registrazioni dei loro colloqui 

Indagato l’avvocato personale di Trump - Michael Cohen : Il legale del presidente americano è coinvolto in un’inchiesta penale che sarebbe legata in particolare “ai suoi interessi personali”

Scontro treni Puglia - sanzionata la pm fotografata con l’avvocato dell’Indagato : “Erano amici - doveva astenersi subito” : È stata condannata alla sanzione della censura la pm di Trani, Simona Merra, per non essersi astenuta subito dall’indagine sullo Scontro tra treni avvenuto tra Andria e Corato nel luglio 2016. Il sostitutore procuratore lasciò l’inchiesta sul disastro ferroviario che provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50 solo in seguito alle polemiche scoppiate dopo la pubblicazione di una foto che la ritraeva ad una festa estiva, ...