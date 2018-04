In Italia c’è una giungla di contratti. Perché è un problema : Gli omini Lego riproducono la foto dei lavoratori americani intitolata “Pranzo in cima a un grattacielo” In dieci anni, dal 2007 a oggi, in Italia l’edilizia è andata in crisi. Il tracollo del mattone è costato il posto a 600mila operai, come ha stimato il presidente dell’associazione dei costruttori Italiani, Gabriele Buia. Ma negli stessi anni, precisamente tra il 2010 e il 2017, i contratti per assumere personale ...

Terremoti - la profezia : il 28 aprile un sisma distruggerà una città Italiana Video : Si avvicina sempre di più il giorno in cui dovrebbero avvenire, secondo una #profezia che sta diventando virale sul web, tre fortissimi Terremoti in tre diverse citta', di cui una in Italia e in particolare in Campania. A proclamare tali messaggi, a suo dire divini, è una profetessa di origini brasiliane, Gustan Luciane Johansson, che è convinta di aver saputo direttamente da Dio dell’imminente catastrofe. Secondo tali messaggi il Signore le ...

Nuoto - Ilaria Cusinato è realtà. L’Italia ha trovato una mistista di caratura internazionale : Secondo titolo in questi Campionati Italiani ad un centesimo dal record nazionale dei 200 misti donne di Alessia Filippi ed una consapevolezza di se stessa crescente, Ilaria Cusinato, allieva di Stefano Morini, continua la sua cavalcata vincente in questi Assoluti 2018 a Riccione, mettendo in mostra voglia di migliorarsi e traguardi ambiziosi. La cura dell’allenatore toscano si vede nel modo di nuotare e gestire lo sforzo dell’atleta ...

SIRIA - MACRON CON TRUMP : “PROVE SU USO DI ARMI CHIMICHE”/ Ma da Italia “Nessuna azione militare” : SIRIA, MACRON: “Assad ha usato ARMI CHIMICHE”. Ma TRUMP aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:50:00 GMT)

“Quello è un ufo!” - l’avvistamento choc in Italia. Due provincie a nord e una a sud : paura nei cieli dello stivale. “Cosa diavolo sono?” - si chiedono in tanti suoi social. E la spiegazione degli esperti non tarda ad arrivare : Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la “fatidica” domanda prende sempre più importanza: c’è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del ...

Una donna picchiata o violentata ogni 60 ore in Italia : i dati choc diffusi dal Csm : Vietato chiamarlo amore. ogni 60 ore vengono tragicamente registrati dalle forze dell'ordine casi di botte, maltrattamenti, soprusi, stupri, fino a tragedie impensabili come quella avvenuta a Cisterna ...

Terremoti - la profezia : il 28 aprile un sisma distruggerà una città Italiana : Si avvicina sempre di più il giorno in cui dovrebbero avvenire, secondo una profezia che sta diventando virale sul web, tre fortissimi Terremoti in tre diverse città, di cui una in Italia e in particolare in Campania. A proclamare tali messaggi, a suo dire divini, è una profetessa di origini brasiliane, Gustan Luciane Johansson, che è convinta di aver saputo direttamente da Dio dell’imminente catastrofe. Secondo tali messaggi il Signore le ...

Tanti poveri - pochi ricchissimi : "In Italia serve una tassa patrimoniale" : Per ridurre disuguaglianze sempre più evidenti servirebbe una tassa patrimoniale anche in Italia. Lo chiede l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), affermando che il nostro...

GUERRA IN SIRIA/ Una (possibile) mossa dell'Italia per uscire dal caos : Di fronte al precipitare della situazione in SIRIA e ai venti di GUERRA globale è indispensabile un intervento dell'Italia in sede Ue, anche senza il nuovo governo. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:00:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. HanashyDIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad, di M. Maldo

"O M5S riconosce Berlusconi o nessuna trattativa". Forza Italia spazza via le voci su un disimpegno del leader : Forza Italia spazza via le voci di exit strategy per Silvio Berlusconi per favorire un'intesa di governo con M5S. La linea che esce dalla riunione al vertice nel partito è: coinvolgimento pieno, con riconoscimento di Silvio Berlusconi - oppure opposizione dura.Berlusconi ha riunito a pranzo, a palazzo Grazioli, lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione prima del vertice di centrodestra con Matteo Salvini e ...

Quante fake news hanno condiviso gli Italiani durante le elezioni? Una ricerca : Quando Sanremo c'entra con la politica Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui social e che hanno generato il maggior numero di interazioni, sfuggono all'...

Quante fake news hanno condiviso gli Italiani durante le elezioni? Una ricerca : Fake news e satira hanno dominato tra le notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna elettorale italiana. Almeno cinque risultano essere non vere e una addirittura entra nella top ten. Ha ottenuto un engagement totale di 142.000, l’articolo della testata www.ilfatto.it (nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it) con la notizia del ritrovamento in Sicilia di ...

Foodora - quella di Torino è una sentenza ingiusta. Soprattutto perché in Italia : Quando li vedo passare di notte, silenziosi e veloci con le loro bici dotate di bauletto fluorescente firmato dalla rispettiva azienda, provo sempre una piccola stretta al cuore. Mio figlio, dalla macchina, mi chiede chi siano e io glielo spiego. Ma stranamente è come se anche lui fosse a disagio. perché questi “dipendenti” invisibili delle aziende dell’economia digitale che consegnano cibo a casa, da Foodora a Deliveroo (solo ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : che show in laguna. Gli USA di Smith - la Russia di Melnikova - Cina e tutte le big : un Mondiale in casa - l’Italia per la sfida : Un piccolo Mondiale in casa, il meglio della Ginnastica artistica internazionale che si dà appuntamento come da tradizione in laguna: questo sarà il Trofeo di Jesolo 2018, la grande Classica della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, si preannuncia più spettacolare che mai. Le Nazioni di riferimento del circuito si daranno battaglia al PalaArrex in un weekend di fuoco che regalerà grandi emozioni: l’evento conferma il ...