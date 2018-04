In attesa del «Grande Fratello» parte «Il Grande Casale»

Agli sgoccioli l’attesa per Honor 7X : tempi versione finale dell’aggiornamento Oreo : Si resta sempre in trepidante attesa della versione finale dell'aggiornamento Oreo riservato a Honor 7X, dopo l'apertura ufficiale del programma beta in Italia. Fin dal principio era stato detto che il pacchetto, almeno a livello locale e quindi entro i confini del mercato cinese di origine, sarebbe arrivato nel Q2 2018, ovvero per la fine di giugno. Un teaser ufficiale pubblicato sulle pagine di 'MyDrivers' ha confermato il passaggio del ...

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Coppa del Mondo - Pesaro torna capitale mondiale della ritmica. attesa per le Farfalle : ... Gherardo Tecchi, le Farfalle azzurre - campionesse del Mondo in carica ai 5 cerchi, reduci da un argento e due bronzi alla Coppa del Mondo bulgara - dovranno difendere i due ori di specialità e l'...

Dolomiti Pride - 50 eventi in attesa della sfilata : Il «Dolomiti Pride» si presenta alla città con un percorso di avvicinamento al discusso corteo , la Provincia di Trento ha detto no al patrocinio della sfilata, attraverso conferenze, spettacoli ...

In attesa della conferenza stampa : cosa sappiamo di Cannes 2018 - Cannes 2018 - : Mercoledì 11 Aprile 2018, Si terrà domani, 12 aprile, anche in diretta streaming, la conferenza stampa del 71° Festival di Cannes, notoriamente l'unica manifestazione che riesce ad essere estremamente glam e completamente cinefila allo stesso tempo. La kermesse che ...

Su Whatsapp “In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo”. Cosa fare? : Capita molto spesso, durante una conversazione Whatsapp, di imbattersi in un riscontro automatico dell'app, che al posto del testo da noi inviato ci mostra la dicitura "In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po' di tempo". Cosa fare in circostanze simili? Ci sono down in corso dell'applicazione, oppure abbiamo la possibilità di prendere l'iniziativa per metterci alle spalle la questione? Vediamo quali sono le dritte fornite dai piani alti ...

Il pressing di Mattarella in attesa del "terzo uomo" : E in attesa del terzo nome, ecco a voi il secondo giro. Calendario fitto, incontri a raffica, una certa fretta che traspare. Subito, già domani, Sergio Mattarella vedrà tutti i partiti, dai più ...

Il M5s blandisce il Pd - in attesa della 'rissa' in casa dem : I grillini guardano in casa dem. Poco prima della riunione dei parlamentari Pd al Nazareno dice un big renziano: "oggi ci sarà rissa", irritato per le aperture di una parte del partito che vorrebbe dialogare con M5s per un governo istituzionale. "Parlano ai ceti politici non certo agli elettori", il ragionamento dei fedelissimi dell'ex premier faranno muro ad un dialogo con Di Maio. Il convincimento dei ...

Westworld avrà un intero episodio in giapponese - in attesa del napoletano de L'amica Geniale : HBO si prepara a far conoscere le lingue agli americani. Inizierà con Westworld in partenza il 22 aprile su HBO (in Italia in contemporanea il 23 in versione originale su Sky Atlantic HD, doppiato dal 30) in cui è previsto un episodio che sarà quasi interamente in giapponese, come ha anticipato Jonathan Nolan in un'intervista a ew, e ambientato nel nuovo parco a tema Shogun introdotto già nel finale della prima stagione. Successivamente sarà ...

Massa - furgone investe anziani in attesa del pullman : due morti e due feriti. Dovevano partire per Praga : Stavano aspettando il pullman per andare in gita a Praga quando un furgone è piombato su di loro. Due i morti: una donna di 74 anni, residente a Empoli, deceduta sul colpo e un 81enne arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale. Nell’incidente sono rimasti feriti altri due anziani e il conducente del mezzo che trasportava medicinali. L’episodio è avvenuto all’alba alla periferia di Massa, in ...

