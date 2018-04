In arrivo i droni impollinatori | utili a impollinare le coltivazioni proprio come fanno

meteoweb.eu

: DJI Phantom 4 RTK, in arrivo un nuovo drone dedicato a mappatura ed ispezioni #drone #droni | Tramite: - droneitaly : DJI Phantom 4 RTK, in arrivo un nuovo drone dedicato a mappatura ed ispezioni #drone #droni | Tramite: - EMPORIUM_OUTLET : Sicurezza, in arrivo i droni dei Vigili del Fuoco. Terminato il primo corso per i 'pompieri pilota' - Genova 24 - genova24it : Sempre più competenze per i nostri Vigili del Fuoco! -

(Di venerdì 13 aprile 2018) A causa dei problemi di estinzioni di numerosi insetti, l’azienda statunitense Walmart ha presentato un brevetto per un’ape robot che potrebbe potenzialmentelele vere api. Insetti robotizzati autonomi, definiti tecnicamente, che potrebberoleper la filiera alimentare. Taliavrebbero il compito di trasportare polline da una pianta all’altra impiegando sensori e telecamere per rilevare la localizzazione delle. Il brevetto per l’ape robot è comparso insieme ad altri cinque brevetti diper l’agricoltura, compreso uno che identificherebbe i parassiti e un altro che invece monitorerebbe la salute delle colture. L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di crescere nel settore agricolo, ottenendo un maggior controllo sulla propria filiera alimentare. Negli ...