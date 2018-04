In 10 anni la scuola italiana perderà un milione di allievi 

Scuola - nei prossimi 10 anni un milione di studenti in meno : Nei prossimi dieci anni ci saranno un milione di studenti in meno e, quindi, meno classi e meno insegnanti in tutta Italia. A rischio nel prossimo decennio ci saranno circa 55mila cattedre. È lo ...

Scuola - l'allarme della Fondazione Agnelli : tra dieci anni un milione di studenti in meno : Prevista una perdita di 55mila cattedre. La soluzione: classi meno numerose, compresenza e attività pomeridiane

La crisi della scuola : via un milione di alunni nei prossimi 10 anni : Se gli studenti non ci sono, non ci sono neanche le classi. E quindi neppure i docenti in cattedra. Un futuro decisamente meno vivace rispetto ad oggi, quello che si prevede per la scuola italiana da...

Scuola materna devastata : i tre autori identificati hanno 12 e 13 anni : Un gruppetto di ragazzi sarebbe responsabile della devastazione della Scuola materna di Camucia, nel comune di Cortona , Arezzo, avvenuta il 2 aprile scorso: i carabinieri ne hanno identificati 4, tra ...

Dislessia - Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo : “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” : “Ho sofferto di Dislessia da bambino, un problema che mi ha costretto a perdere due anni a scuola. Ne ho sofferto molto, ma al contempo mi ha aiutato a familiarizzare con i miei pensieri e i miei sogni”. Così Lapo Elkann a margine di un incontro sulla Dislessia organizzato venerdì a Torino. L'articolo Dislessia, Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo: “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” proviene ...

Quanto è bello tornare sui banchi di scuola a 69 anni : Ora sto facendo la specialistica in economia e mi piace scoprire il mondo delle imprese private. Io ho sempre lavorato nell'ambito pubblico e frequentare questo ambiente che conoscevo solo ...

Beatrice - 15 anni - uccisa da un treno : «Lo zaino si è impigliato». Gli amici sotto choc - stavano andando a scuola : Una giovane studentessa di 15 anni, Beatrice I., residente a Rivoli, è morta questa mattina travolta da un treno regionale che andava da Torino a Milano: la ragazza sarebbe inciampata per poi...

Storia della ragazza cieca che da dieci anni va a scuola senza ausili : Da dieci anni va a scuola senza ausili specifici per la sua cecità. Il calvario di una sedicenne di Vibo Valentia continua nonostante le sentenze a suo favore del Tar e del Consiglio di Stato. Una Storia lunga, che mette in evidenza carenze e anche paradossi della nostra amministrazione pubblica. Come quando alla ragazzina vengono affiancati ben tre insegnanti di sostegno, e non uno come previsto dalla legge, ma tutti e tre privi di ...

Se non a scuola - dove? I bambini dopo tre anni di guerra in Yemen : Andare a scuola, con il rischio di restare uccisi lungo il tragitto, di morire sotto l'ennesimo attacco aereo sulle scuole oppure no. Oppure restare fuori dalle scuole, con il rischio ancora maggiore di essere reclutati come bambini soldato, di incorrere nel matrimonio precoce o nel lavoro minorile.Queste sono le opzioni possibili per un bambino che oggi, nel 2018, nasce in Yemen. Un paese in cui, secondo gli ultimi dati Unicef, quasi 2.500 ...

Scuola - in Francia i bimbi ci andranno prima : obbligo a partire dai 3 anni : In Francia è in atto una rivoluzione del mondo della Scuola: il presidente Macron e il premier Philippe hanno annunciato che dal 2019 tutti i bambini avranno l'obbligo di frequenza dai tre anni.Continua a leggere

Roma - arrestato maestro per abusi sessuali in una scuola materna/ 25enne ha violentato bimbe dai 3 ai 5 anni : abusi sessuali su delle bimbe di età compresa fra i 3 e i 5 anni in una scuola materna a Roma: dopo la denuncia dei genitori, i Carabinieri hanno arrestato oggi un maestro(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:43:00 GMT)