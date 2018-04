Immensa Simona Gioli | conquista la A1 a 40 anni!

Blastingnews

: IMMENSA LAURA ?? @LauraPausini #Amici17 - Simona__ma : IMMENSA LAURA ?? @LauraPausini #Amici17 -

(Di venerdì 13 aprile 2018)è una di quelle atlete che non riesce proprio a smettere di stupire tutti, l'ultima sua incredibile impresa sportiva si è compiuta domenica 8 aprile, quando con la sua Savallese Millenium #Brescia ha vinto il match di campionato contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna con il punteggio di 3 a 1, match durante il quale Mamma Fast, uno dei tanti soprannomi avuti in carriera, ha messo a terra anche la bellezza di 13 palloni. E proprio grazie a questi tre puntiti contro le ravennate è arrivata la matematica promozione diretta senza bisogno di disputare i playoffs VIDEO in A1. La stagione di Mamma Fast E non pensiate che quella disia stata una passeggiata di salute questa incredibile cavalcata verso il salto di categoria. Infatti ad inizio stagione, gia' con alle spalle 40 primavere, era in una formazione di B1, il Gorla Volley, ma nel mercato di ...