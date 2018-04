Il VAR in Europa | sì | ma non subito

Tajani : “l’Europa del calcio cambi - serve la VAR” : “L’ho detto anche al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo la partita di ieri sera: l’Europa del calcio deve cambiare, ormai ci vuole la Var che pure agli inizi non mi convinceva”. Antonio Tajani, presidente dell’Europarlamento e grande tifoso juventino (era al fianco del n.1 bianconero Agnelli ieri sera al Bernabeu), racconta all’Ansa la sua frustrazione per una semifinale sfumata per un rigore ...

Agnelli attacca : “Serve il VAR anche in Europa. E il designatore Uefa va cambiato” : Il presidente bianconero attacca dopo il ko col Real: "Per avere imparzialità si va a colpire le italiane in maniera scientifica" L'articolo Agnelli attacca: “Serve il Var anche in Europa. E il designatore Uefa va cambiato” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Agnelli - debutto a capo dei Club Europei : "VAR anche in Europa? Speriamo entro il 2020" : Il numero della Juventus è intervenuto durante l'assemblea di Roma: "Problema calendari? Vogliamo ridurre il numero di partite. Fondamentale rispettare i calciatori" Uefa, novità nelle coppe. Nei ...

Gattuso : 'VAR in Europa? Sono d'accordo' : Roma, 17 mar. , askanews, Un ponte tra l'Europa League e il campionato. Questa, per Gennaro Gattuso è stata la conferenza stampa che precede il match con il Chievo in programma domani. Il rigore ...

VAR ai Mondiali 2018/ In Russia la ''moviola in campo'' - ma in Champions ed Europa League solo disastri : Var ai Mondiali 2018, in Russia la ''moviola in campo'', ma in Champions ed Europa League quanti disastri. Il calcio cambia e si chiede più attenzione anche da parte degli arbitri.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Paesi africani all'Europa : "Vietare il commercio di avorio per salVARe gli elefanti" : Nel corso di un vertice internazionale è stata rinnovata la richiesta già accolta in molte altre parti del mondo

Lazio - l'Europa League è l'antidoto VAR : dal nostro inviato KIEV La preoccupazione principale della Lazio per questa sera è quella di fare gol. Un ossimoro se si pensa che in squadra Inzaghi può contare su Immobile, capocannoniere in Italia, ...

Lazio - Inzaghi : 'L'Europa mi piace di più perchè senza VAR' : 'Lo dissi sei mesi fa: in Europa mi piace di più perché non c'è il Var ed è normale che io sia contento'. Alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi ...

Dinamo Kiev-Lazio - Inzaghi : 'Contento che in Europa non ci sia il VAR' : All'Olimpico, sette giorni fa, finì 2-2. Lazio costretta ora a fare risultato a Kiev, per eliminare la Dinamo e qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. I biancocelesti puntano al passaggio ...

Lazio - Parolo : 'Per noi il VAR è spento - meno male che non c'è in Europa League' : Marco Parolo non ci sta. Dopo il 2-2 in casa del Cagliari, il centrocampista della Lazio esterna il suo rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subito in stagione: 'Non capiamo alcune cose: c'è la ...