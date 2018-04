Il titolare del Gambrinus | ' Notti di paura ma solo in metà piazza'

Rubano 1300 euro di super alcolici - e minacciano il titolare del supermercato - : I carabinieri di Livorno Ferraris hanno identificato e denunciato A.A., 40enne, D.V., 46enne e la 35enne V.N., tutti residenti in Cirié e gravati da vicende penali per reati contro il patrimonio, ...

BRESCIA - AUTO INVESTE 7 GIOVANI DOPO LITE PER UNA RAGAZZA/ Discoteca Artogne - fermato dal titolare del bar : BRESCIA, LITE per una RAGAZZA ad Artogne (Val Camonica): AUTO INVESTE 7 GIOVANI coetanei e si dà alla fuga. Ultime notizie, il pirata della strada è stato braccato grazie a titolare bar(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:25:00 GMT)

Divisione di masse plurime e la cessione della quota di un contitolare : La Cassazione del 28.3.2018 n. 7604 ha affermato che una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un contitolare sia sostituito o aggiunto un altro. I successori o cessionari delle quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell'unico titolo di comunione, in quanto, a seguito dei trasferimenti di quota, si considera come se alla comunione partecipi l'originario ...

Catanzaro - incendio in un pub : confessa il cognato del titolare. “Sono il mandante. Volevo i soldi dell’assicurazione” : C’è una truffa assicurativa dietro all’incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas, nel quale sono morte due persone, le stesse che hanno appiccato il fuoco nel locale. Si tratta di Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, rispettivamente gestore e dipendente di un altro locale della città calabrese. I due hanno agito su incarico di Gennario Fiorentino, cognato del proprietario del Tonninas. Dopo un lungo ...

Catanzaro - incendio doloso in pub : confessa parente del titolare : La Squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonnina's nel cui incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono morti Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, che hanno appiccato il rogo. Fiorentino, al termine di un lungo interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità: Paonessa e Sergi avrebbero agito su suo incarico per tentare di truffare l'assicurazione.

Non riceve stipendio da un anno - ma viene sfrattato dal fratello del titolare per morosità : Oltre al danno, la beffa per un marocchino di 40 anni residente a Torino e dipendente di una società di trasporti che da un anno gli deve 17mila euro di arretrati.Continua a leggere

Gratta e vinci da 500mila euro - caccia all'anonimo fortunato : l'appello del titolare della ricevitoria : Un anonimo fortunato ha vinto ben 500mila euro con un biglietto del Gratta & vinci, un "Doppia Sfida", giocato in un bar ricevitoria di Mologno, in provincia di Lucca. Il titolare dell'esercizio lo...

L'accusa della cameriera al titolare : «Drogata col cocktail e violentata» : La telecamera inquadra un uomo sulla cinquantina e una ragazza che non è ancora maggiorenne. Nel bar ci sono soltanto loro, il titolare e la nuova cameriera in prova da appena 48 ore. Ad un certo ...

Follia al supermercato. Accoltella al volto il titolare del negozio che voleva rapinare : FERMO Ha ordinato un panino ed è andato alla cassa per pagare ma una volta che si è aperto il cassetto ha tentato allungato la mano per prendere il denaro quindi è fuggito. Ma non è riuscito a ...