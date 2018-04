IL SEGRETO | anticipazioni puntata in PRIMA SERATA del 13 aprile 2018

Il SEGRETO/ Anticipazioni puntata serale : Aquilino offre aiuto ad Hernando - Camila chiede scusa… (13 aprile) : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale: Aquilino offre aiuto ad Hernando e gli presta una grossa somma di denaro, Camila quindi gli chiede scusa… la trama di stasera su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:05:00 GMT)

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : due nuove partenze : Eccoci nuovamente a parlare di anticipazioni il Segreto. Dopo avervi parlato delle anticipazioni italiane di questa settimana ecco che ci concentriamo su quello che avviene in spagna. Come già sappiamo Nicolas ha ucciso chi gli ha tolto l’amata moglie. Mariana, infatti, è stata barbaramente ammazzata, il fotografo e la figlia Juanita sono rimasti soli e molto c’è voluto affinché l’Ortuno riuscisse a dimostrare di non avere ...

Il SEGRETO - confronto tra Hernando e Nicolas : anticipazioni trame da lunedì 16 a venerdì 20 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La fuga di Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 16 al 21 aprile : Francisca medita vendetta : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca medita vendetta su Julieta Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana Donna Francisca promette a Prudencio che darà la possibilità a Julieta di vivere in una delle sue proprietà. Ma durante la notte incarica Mauricio di distruggerla. Il giovane Ortega porta il giorno dopo la […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 16 al 21 aprile: Francisca medita vendetta ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole future (ultima stagione) : Julieta tradisce Prudencio con Saul : Julieta tradisce Prudencio con Saul! Non riuscirà più a stargli lontano, come ci rivelano le anticipazioni spagnole dell'ultima stagione del Segreto: la passione li travolgerà, incuranti del rischio che corrono... Se dovessero venire scoperti, Julieta potrebbe essere condannata per adulterio e non potrebbe vedere mai più il suo Saul. Prudencio - aiutato da Mauricio - la cercherà in lungo e in largo, ma sembrerà scomparsa nel nulla; sarà ...

Maratona Il SEGRETO 13 aprile su Canale 5 : ben tre episodi in prima serata - anticipazioni : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Matias e Marcela sono sempre piu' affiatati e ...

Anticipazioni Il SEGRETO : dov’è CARMELITO? : Sciagura in arrivo nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare in alcuni dei nostri post precedenti, Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) riceverà la visita inaspettata di Venancia Almagro (Inma Sancho), madre del suo primo marito Ricardo Arias (Alain Hernandez); tutto ciò porterà così alla nascita di una drammatica storyline… Le Anticipazioni segnalano che la moglie di Severo Santacruz (Chico ...

Il SEGRETO - anticipazioni settimanali : puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni Italiane il Segreto, 16 aprile – 21 aprile 2018 Le anticipazioni della soap Il Segreto sulle puntate della settimana che inizia lunedì 16 aprile 2018, mostrano ancora una volta quanto sia grande la cattiveria di donna Francisca. La Montenegro avvertirà Prudencio che permettera’ a Julieta di affittare una delle sua proprietà’, ma poi la donna ordina a Mauricio di distruggerla durante la notte. Il Segreto, anticipazioni: una ...

Anticipazioni Il SEGRETO : DOLORES bacia TIBURCIO [FOTO] : Novità in vista per la pettegola DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) nei prossimi episodi de Il Segreto: rammaricata dalla volontà del marito Pedro Mirañar (Enric Benevant) di divorziare per rifarsi una vita al fianco della lettone Margarita, l’anziana entrerà nel vortice profondo della depressione e riuscirà ad uscirne indenne soltanto grazie alla new entry TIBURCIO Comino (Cesar Capilla). Stando a quanto segnalano le Anticipazioni, DOLORES ...

Il SEGRETO torna in prima serata - Camila rivela di essere incinta : anticipazioni puntata di venerdì 13 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 13 aprile alle 21.25 su Canale 5. Un ritorno in prima serata per la soap spagnola che però cambia giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 13 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie ...

Il SEGRETO anticipazioni : PRUDENCIO fa arrestare SAUL : Nei futuri episodi de Il Segreto, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) farà di tutto per impedire al fratello SAUL (Ruben Bernal) di stare con Julieta Uriarte (Claudia Galan): come abbiamo già anticipato in alcuni dei nostri precedenti post, il nuovo antagonista si innamorerà a sua volta della nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) e, al termine di una serie di tentativi andati male per separare i protagonisti, farà una misteriosa telefonata alla ...

Il SEGRETO anticipazioni 12 aprile 2018 : Beatriz teme la reazione di Hernando : La piccola Dos Casas ha il timore che il padre possa punirla per i pettegolezzi sulla presunta relazione con Aquilino.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018: Dopo aver parlato con Emilia e successivamente al rimprovero di Camila, Beatriz ha paura di una dura punizione da parte di Hernando per via del “gossip” sulla sua amicizia con Aquilino Benegas. In realtà Hernando è troppo occupato a pensare ai suoi problemi economici… Matias e Marcela si vogliono sempre più bene e questo nuovo affiatamento riempie di ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Nicolas condannato a morte : anticipazioni spagnole Il Segreto: Nicolas viene condannato a morte Guai per Nicolas nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il fotografo si ritrova a dover scontare una pena di morte. Stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, l’Ortuno uccide l’assassino di Mariana. Quest’ultimo giunge a Puente Viejo per prendere parte al processo che lo riguarda. Purtroppo Nicolas […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: ...