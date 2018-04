Il ritorno di Simona Ventura | «Avrei rifiutato il GF | sono una da reality con i famosi

Isola dei famosi 2018 - chi sono le ex naufraghe che invocano il ritorno di Simona Ventura : La conduzione de L’ Isola dei famosi da parte di Alessia Marcuzzi sta sollevando diverse critiche sul web, e molti dei suoi detrattori invocano un ritorno di Simona Ventura al timone del reality. A suscitare perplessità è la gestione da parte di Alessia del gran polverone sollevato dal canna gate. Su questo tema e più in generale sui meccanismi della corrente edizione si è espressa Flavia Vento, concorrente della sesta e della nona edizione ...

Simona Ventura : il futuro - fra il ritorno di Rai e la promessa di Mediaset : La pizza che mangia ogni domenica e che condivide con i suoi fan su Instagram. I meme delle sue gaffe storiche che tira fuori per regalare un sorriso nelle sue Stories in diretta. I molti eventi a cui partecipa e dove si mostra serena, radiosa, sorridente. Simona Ventura, assente dal video da giugno 2017, non ha alcuna intenzione di rimanere in un angolo. Sui social network è attivissima (più di 1 milione di follower su Twitter e quasi 994mila ...