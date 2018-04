Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando

Comunali - Regioni rosse? Il centrosinistra a pezzi anche a Pisa. Il Pd si spacca : commissariato. rischio doppio candidato : Tre riunioni in una settimana con un unico risultato: il commissariamento del partito. E’ iniziata così la campagna elettorale del Pd a Pisa a due mesi dalle amministrative del 10 giugno. Dopo settimane di lacerazioni, scontri interni e veti incrociati sui candidati sindaco, il segretario reggente Maurizio Martina e il responsabile Enti Locali Matteo Ricci hanno nominato Matteo Biffoni, renzianissimo sindaco di Prato, commissario del Pd pisano. ...

Fed : "Una guerra commerciale è un rischio per l'economia" : Una guerra commerciale è un rischio al ribasso per l'economia. È quanto emerge dai verbali dell'ultima riunione della Fed di marzo, la prima dell'era di Jerome Powell.Inoltre, un'opinione condivisa all'interno della Fed è che un aumento graduale dei tassi di interesse è appropriato. Una riunione nel corso della quale si è parlato di una possibile accelerazione della velocità dei rialzi. "Con le ...

Francisco Porcella infortunato - a rischio Ballando con le stelle : Il surfista di origini sarde , ma che vive alle Hawaii e sogna di entrare nel mondo del cinema, Francisco Porcella ha avuto un incidente: il concorrente di 'Ballando con le stelle' è già diventato un sex symbol tra le fan del programma. Sui social scrive che si è lussato la ...

A rischio il seggio di Salvini Ricorso di una candidata di FI Nuovo terremoto nel Centrodestra : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Aversa - chiesa del Seggio a rischio crollo : si attende una tragedia prima di intervenire? - : Aversa " Se dovesse accadere sarebbe un disastro annunciato di cui si conoscono fin da oggi responsabilità e responsabili. Parliamo del possibile crollo del convento Sant'Antonio al Seggio, il primo ...

Il Pd minimizzava il rischio Isis Adesso i terroristi sono in Italia I danni di una politica miope e timida : Era il gennaio 2015 ed erano passati pochi giorni dal tragico attentato compiuto da un terrorista tunisino nel mercatino di Natale a Berlino. Un tunisino arrivato a Lampedusa su un barcone di migranti Segui su affarItaliani.it

Il caso Skripal e il rischio concreto di una nuova guerra fredda : L'impressione è che il mondo si avvicini sempre di più a una riedizione della guerra fredda. L'impressione è che il Premier britannico Theresa May abbia cavalcato il caso di Sergei Skripal, l'ex spia russa avvelenata nel sud dell'Inghilterra, più che altro per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica d'Oltremanica dalle proprie difficoltà post-Brexit. L'impressione è che il caso le stia sempre più sfuggendo di mano. Impressioni, per ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il rischio di una Legge Fornero-bis (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 marzo. Il rischio di una Legge Fornero-bis in Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 05:09:00 GMT)

rischio di caduta di una stazione spaziale cinese sul nostro paese : Gli abitanti dell'Emilia Romagna e dell'area sottostante trascorreranno una pausa pasquale che si preannuncia essere estremamente movimentata. Una circolare della Protezione Civile pervenuta tanto ai Ministeri quanto alle Regioni parla di una potenziale caduta di frammenti di materiale proveniente dalla stazione spaziale cinese Tiangong 1, che verrebbe ad interessare il territorio nazionale e in particolare l'area a sud dell'Emilia Romagna. Che ...

Come ridurre una volta per tutte il rischio sismico in Italia : Ma proprio la politica è doppiamente colpevole. Primo per il suo irresponsabile fatalismo a ritenere di poter continuare ribaltare sull'iniziativa del singolo la messa in sicurezza delle abitazioni ...

Millennials : una generazione a rischio povertà entro il 2050. Tra disoccupazione e lavori sottopagati : Si parla spesso della generazione dei Millennials, composta adesso da quei giorni con età compresa tra 18 e 34 anni sempre più attesi alle nuove tecnologie, ma guardando alle prospettive per il futuro ci troviamo di fronte ad una situazione tutt’altro che positiva, con una realtà che in assenza di adeguati provvedimenti legati, soprattutto, alle politiche del lavoro, potrebbe portare ad un problema sociale che rischia di creare milioni di ...

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

Chelsea a rischio - Conte : 'Servirà una partita perfetta' : 'Se vuoi avere qualche possibilità contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta - le parole dell'allenatore italiano, alla vigilia della sfida di ...

Bankitalia - cresce la povertà : una persona su quattro a rischio : La crisi continua a tenere sotto scacco molte famiglie italiane e nonostante qualche segnale di schiarita aumentano decisamente i nulcei a rishio povertà. Secondo l' Indagine sui bilanci delle ...