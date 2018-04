Il rinvio dell' assemblea del Pd e la decisione dei giudici su Alfie Evans Le notizie del

Renzi prepara il sì a un governo di tutti e ottiene il rinvio dell'assemblea Pd. Convinti Martina e Franceschini : Il colloquio di stamattina tra Matteo Renzi e Maurizio Martina è finito male. Il reggente non ci sta: se l'assemblea nazionale convocata per il 21 aprile deve eleggerlo segretario, l'incarico sia pieno e non solo per qualche mese. Respinta insomma al mittente la proposta Renziana di eleggerlo segretario ma solo fino al massimo a febbraio, in tempo poi per celebrare congresso e primarie per le europee del maggio 2019. Sono questi i termini ...

La serie tv Tredici e Netflix di nuovo nel mirino : i genitori chiedono il rinvio della seconda stagione : Non c'è pace per la serie tv Tredici. L'associazione Parents Television Council (una sorta di Moige made in USA) ha chiesto a Netflix di rimandare l'uscita del nuovo capitolo, previsto per quest'anno. Secondo i genitori statunitensi, prima di essere rilasciata, la seconda stagione di 13 Reasons Why dovrebbe essere controllata e supervisionata da un gruppo di esperti, che dovranno valutare se è adatta o meno a un pubblico di minori. Non è la ...

Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def - contatti con i presidenti delle Camere : Sarebbero in corso contatti con i presidenti delle Camere e i leader dei principali partiti durante i quali il premier Paolo Gentiloni avrebbe ipotizzato un rinvio di due o tre settimane nella presentazione del Def da parte del governo.Lo apprende l'Ansa da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come, qualora si andasse verso la formazione di un nuovo esecutivo, sarebbe più logico che a presentare il Def fosse il nuovo governo. Se la ...

Pensioni in cumulo - il rinvio indecente dell'Inps e delle Casse : È davvero incredibile quello che sta accadendo sul cumulo gratuito dei contributi Pensionistici versati a diverse gestioni previdenziali. Il cumulo è legge dal primo gennaio 2017 ma a tutt'oggi, dopo 15 mesi dall'entrata in vigore, non una sola pensione in cumulo è stata ancora pagata.Dopo un lungo tira e molla al ribasso tra l'Inps, l'Inpgi dei giornalisti e le Casse autonome dei professionisti, durato più di un anno ...

Claudia Cardinale : 'Non sono malata - il rinvio dello spettacolo non dipende da me' : L'attrice Claudia Cardinale smentisce di essere malata, come annunciato stamattina da una nota del Comune di Latina, e precisa che lo spostamento dello spettacolo La strana coppia al Teatro D'Annunzio ...

Malagò : «rinvio delle partite doveroso e condiviso dai club» : Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di recuperare le partite il prossimo fine settimana facendo slittare i successivi turni già in calendario. L'articolo Malagò: «Rinvio delle partite doveroso e condiviso dai club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte Astori ed il rinvio della giornata di Serie A : “difficile spostare il campionato” : Morte Astori – Notizia shock nel mondo del calcio, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ovviamente spostata anche la giornata del campionato di Serie A non mancano però i problemi in vista del recupero. “Molto complicato” lo slittamento della fine del campionato, sono queste le parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ai microfoni di Premium ...

Calcio - serie A : per la morte di Astori verso il rinvio della 27esima giornata : Si va verso l'annullamento della 27esima giornata di serie A a seguito della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Sono già state ufficialmente rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliar.

Lega Pro - chiesto il rinvio delle gare dell’Arezzo : i dettagli : “Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e il presidente dell’AIC Damiano Tommasi con riferimento alla complessa vicenda dell’US Arezzo, stante la situazione derivante dall’istanza di fallimento pendente nei confronti della società e dall’incertezza circa la concessione o meno dell’esercizio provvisorio, che verrà discussa all’udienza del prossimo 15 marzo presso il Tribunale Fallimentare di Arezzo, hanno chiesto congiuntamente al ...