Il primo album di Cardi B | regina ribelle del rap dalle barre da record

gqitalia

: Louis Tomlinson non vede l'ora di far ascoltare a tutto il mondo il suo primo album solista ?? - mtvitalia : Louis Tomlinson non vede l'ora di far ascoltare a tutto il mondo il suo primo album solista ?? - rtl1025 : Laura Pausini con #FattiSentire si riconferma al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti dell… - belometti_sara : Chiedo troppo se volessi che Irama cantasse al serale una delle canzoni del suo primo album #amici17 -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Non sarà una signora, per dirla alla Loredana Berté, ma la nuova Dea dell’hip-hop è lei:B., dalla vita da spogliarellista all’olimpo dello star-system e delle chart discografiche mondiali. Il suo, Invasion of Privacy, è appena uscito ma s’è già guadagnato il giorno stesso della sua pubblicazione la certificazione ORO per le vendite in America. Un primato assoluto per un’artista donna, che succede all’altro miracolo compiutosi l’estate scorsa, quando la sua Bodak Yellow (Money Moves) debuttò direttamente alla posizione numero nella classifica dei singoli Billboard Hot 100, spodestando nientemeno che Taylor Swift. Non accadeva da vent’anni a una rapper, dai tempi di Lauryn Hill, per intenderci. Invasion of Privacy contiene tredici tracce, featuring Chance The Rapper, Migos e SZA, e dà un suono (sensuale, sporco e affilato) al ...