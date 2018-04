Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride : Il leghista Attilio Fontana ha detto che è divisivo, a differenza del Family Day, visto che «tutti riconoscono il valore della famiglia» The post Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride appeared first on Il Post.

Il presidente della Repubblica d'Armenia al Quirinale : Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica d' #Armenia , Serzh Sargsyan, ha incontrato il Capo dello Stato, Sergio #Mattarella , al Quirinale . La visita di Sargsyan è avvenuta alla presenza di ...

Fico sempre più fico : ecco il nuovo look del presidente della Camera : Giacca, cravatta e look da curare con attenzione, anzi nei minimi particolari. Si fa sempre più... fico, il pentastellato Roberto fico. Cambiano le responsabilità e anche il modo di presentarsi in ...

Il presidente della Regione Lombardia : no ai Pride - sì al Family Day : Dopo il secco 'no. al patrocinio dei Pride da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, arriva pure quello del neopresidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'esponente della Lega, intervistato dal giornalista Samuele Cafasso per Lettera43, ha confermato che non sosterrà i Pride che si terranno in Lombardia nel mese di giugno. Anche se la tematica dovrà essere discussa in ...

Chi è Mario Nava - nuovo presidente della Consob : Entra in carica il n. 1 dell'authority che vigila sui mercati finanziari. Bocconiano ed europeista, vuole intensificare le attività di prevenzione degli scandali finanziari

Polonia : presidente Duda - principio economia sociale di mercato è base della costituzione : Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda nel corso della conferenza "Insieme sulla costituzione, insieme sull'economia". Tra gli invitati c'erano anche i ministri per gli Investimenti Jerzy ...

Nicola Molteni eletto presidente della commissione Speciale della Camera : Nicola Molteni, deputato della Lega, è stato eletto presidente della commissione Speciale della Camera come annunciato ieri da Lega e M5S. Ha ricevuto, secondo quanto viene riferito, 27 voti.In commissione, il Movimento ha 14 componenti, la Lega 8, 7 FI, 2 Fratelli d'Italia. Il Pd, 7 componenti, ha votato scheda bianca.In totale le schede bianche sarebbero 9. In commissione siedono anche un deputato di LeU e uno del Misto.

Telefonata Salvini-Di Maio per il presidente della commissione speciale<br>Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Torneo nazionale calcio a 5 presentato a palazzo Donini : il saluto della presidente Marini : UMWEB, Perugia" "Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra regione l'edizione 2018 del Torneo delle Regioni di calcio a 5, ed accoglieremo tutti i partecipanti con grande cordialità e senso di ...

Champions - impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della Commissione Europa : “Dajeeeee Roma! Gialla come er sole, rossa come er core mio!”. Esulta così, con un tweet tutto giallorosso, anche il vice presidente della Commissione Europa, Frans Timmermans che dopo l’impresa della squadra di Di Francesco si è unito alla festa. L’olandese, che ha studiato a Roma, non ha mai nascosto di essere un grande tifoso romanista. L'articolo Champions, impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della ...

La presidente Marini all'inaugurazione della mostra "Terre Moti" nel Sacro Convento di Assisi : "Con grande umiltà l'Umbria ha saputo dunque fare tesoro di queste gravi calamità, anche con il contributo della scienza, così come di tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati a ...