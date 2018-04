Il nuovo album de Il Volo sarà una scommessa sul pop e la musica latino-americana | una

Audio - testo e traduzione Let me di Zayn Malik - il nuovo singolo dal 2° album da solista : Let me di Zayn Malik è il nuovo singolo dell'ex cantante degli One Direction. Il brano anticipa il secondo disco di inediti dell'artista che, dopo l'addio alla boyband anglo-irlandese, sta lavorando da mesi alle canzoni che verranno rilasciate con il nuovo disco, il secondo della sua carriera da solista. Let me di Zayn Malik è atteso per oggi, giovedì 12 aprile, e sarà disponibile dalle ore 14.00 (ora italiana) in digital download in tutto il ...

CNCO tutto sul nuovo album della band latina del momento! : 'CNCO' è disponibile nei negozi, in streaming e in digitale. Acquistalo su iTunes e Amazon . CNCO IN ITALIA IL 20 APRILE I CNCO saranno a Milano, Venerdì 20 Aprile , per firmare le copie del loro ...

5 Seconds of Summer : il nuovo album si intitola “Youngblood” e uscirà a giugno : Squillino le trombe e rullino i tamburi, i 5 Seconds of Summer hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo album, il terzo in studio della loro carriera. via GIPHY Si intitola “Youngblood” e potrai ascoltarlo in loop da venerdì 22 giugno. Queste sì che sono le notizie che risollevano anche il più nero dei lunedì! Tramite i loro social, 5 Seconds of Summer hanno anche condiviso la cover del disco: eccola qui sotto! Our album ...

Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood : i dettagli e la data di uscita : Finalmente svelati i dettagli del nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la band, attualmente in tour promozionale, torna sul mercato discografico a giugno! Dopo alcune di settimane di grande attesa e trepidazione tra i fan, la band ha Annunciato l'uscita del loro nuovo disco: il 22 giugno sarà disponibile Youngblood, il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer. Anticipato dal singolo Want You Back pubblicato a febbraio, il nuovo album Youngblood ...

In arrivo il nuovo singolo di Zayn Malik : passione - vendetta e seduzione nel secondo album da solista (teaser) : Il nuovo singolo di Zayn Malik è pronto: l'ex cantante degli One Direction sta per rilasciare un nuovo progetto discografico, ed ha annunciato domenica mattina un'importante novità! Nei giorni scorsi il cantante ha cancellato ogni fotografia, post e video presente sul proprio account Instagram, mandando quindi i fa in visibilio, che ad un certo punto non hanno più potuto consultare il suo profilo social. Oggi la risposta all'enigma: Zayn ha ...

Selfie & Told : il compositore Fabio Mengozzi racconta il nuovo album “Mistero e poesia” : Fabio Mengozzi è un compositore e pianista astigiano. Nato nel 1980 ed enfant prodige del pianoforte, è il creatore d’una musica molto particolare, capace non solo di parlare agli esperti del settore ma anche di toccare il cuore degli ascoltatori. Per queste caratteristiche Fabio Mengozzi si è imposto negli ultimi anni anni come uno […]

Diego Nota presenta il nuovo album “Esercizi per scomparire” : Diego Nota presenta IL nuovo DISCO “ESERCIZI PER SCOMPARIRE” ‘Na Cosetta, Via Ettore Giovenale 54a – Roma Venerdì 13 aprile 2018 – ore 22 Diego Nota presenta a ‘Na Cosetta il suo ultimo lavoro discografico, Esercizi per scomparire, in uscita ogg 6 aprile. L’ex Ultimavera ritorna sulla scena della musica italiana indipendente a 5 anni […]

Johnny Marr - esce a metà giugno il nuovo album 'Call the Comet' : ascolta il primo singolo 'The Tracers' : ... il disco, ideale seguito di "Playland" del 2014, è stato anticipato dal primo estratto "The Tracers", già reso disponibile da Johnny Marr sulle principali piattaforme streaming. Oltre alla ...

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Tranquility Base Hotel & Casino”. : Dopo mesi di rumors e falsi allarmi, ora è finalmente ufficiale: il nuovo album degli Arctic Monkeys si intitola “Tranquility Base Hotel & Casino” e uscirà l’11 maggio 2018. Lo ha annunciato la stessa band tramite i social, dove sono stati postati anche il trailer e la tracklist del disco. “Tranquility Base Hotel & Casino” tracklist: 1. Star Treatment2. One Point Perspective3. American Sports4. ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson in arrivo - il cantante aggiorna i fan : “Sono entusiasta per due nuove canzoni” : Il nuovo album di Louis Tomlinson è in arrivo a breve: il cantante rassicura i fan, che attendono con ansia e entusiasmo il primo disco da solista dell'ex One Direction. Dopo aver rilasciato alcuni singoli promozionali, l'album di Louis Tomlinson arriverà finalmente sul mercato discografico internazionale. Sino ad oggi, il cantante ha ringraziato ogni mese i fan che attendono il suo progetto in solitaria, dopo la pausa con gli One Direction. ...

Francesco Motta e il nuovo album 'Vivere o morire'. Il cantautore a Leggo : 'È un disco sulla ricerca della felicità' : di Emiliana Costa ROMA - ' Vivere o morire' , è una scelta secca, binaria, a dare il nome al nuovo album di Francesco Motta , il cantautore pisano, classe 1986, pubblica domani un disco definito da ...

Eminem criminale folle nel video di Framed - assassino in fuga per il nuovo singolo dall’album Revival : Il video di Framed di Eminem, il nuovo singolo dall'album Revival, ha fatto il suo debutto online il 4 aprile ed è certamente destinato a far discutere per le immagini forti che contiene. Il video diretto da James Larese vede protagonista lo stesso Eminem nei panni di un folle criminale in fuga: la clip si apre con le immagini di un telegiornale che annuncia tra le "breaking news" l'evasione dalla scena del crimine di uomo molto pericoloso, ...

