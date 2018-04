Il mondo finirà il 23 aprile | lo sostiene un numerologo

[La polemica] Per colpa della legge elettorale più pazza del mondo i grillini cacciati finiranno in Parlamento : Se a qualcosa serviva, la vicenda paradossale degli otto parlamentari cacciato dal Movimento 5 Stelle, doveva essere lo stimolo a una ulteriore riflessione sulla legge più pazza del mondo: ci sono - infatti - otto candidati che si sono spontaneamente dimessi, che hanno lasciato il loro movimento, ma che non potranno essere , ovviamente, depennati dalle liste perché le candidature ...