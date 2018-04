Il manifesto dei mille contro Sky | Usa il nostro lavoro senza pagare la SIAE

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Lo ssul diritto d'autore tra Sky e lavede scendere in campo gli autori che in una lettera aperta prendono posizione e lanciano un appello all'Antitrust. Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone, Nicola Piovani e Gabriele Salvatores, Vasco Rossi e altrepersone hanno firmato il"Giù le mani dal diritto d'autore" in difesa del loro diritto dele laa cui hanno scelto di affidare la tutela delle opere. Gli autori di cinema, musica, radio, tv, teatro associatidenunciano in una lettera aperta il mancato rispetto del diritto d'autore da parte di Sky che dall'1 luglio 2017 rifiuta il rinnovo degli accordi di licenza in Italia, pur continuando ad utilizzare sui propri canali i repertori audiovisivi e musicali tutelati. Lo stra le due parti è iniziato lo scorso dicembre, a causa di una querelle sul pagamento dei diritti d'autore, in ...