Il giallo del film di Sorrentino A Cannes Loro non ci sono

Real Madrid avversario della Roma in semifinale?/ Sorteggio - i giallorossi vendicheranno la Juventus? : Real Madrid avversario della Roma? Sorteggio, punti forti e deboli degli spagnoli in semifinale. Gli iberici sono gli avversari più temibili per i giallorossi, i campioni d’Europa in carica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:39:00 GMT)

Nel giallo della morte di David Rossi si torna a parlare di festini hard : Da quel 6 marzo del 2013, giorno della morte di David Rossi, direttore della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, sono trascorsi più di cinque anni. La vicenda, che ora vede quattro indagini in corso – due a Genova e due nella città toscana - continua però a tenere banco anche in televisione soprattutto grazie alla trasmissione Le Iene. Nella puntata di mercoledì 11 aprile è andato in onda un ...

Haftar colpito da ictus. giallo sulle condizioni dell'uomo forte libico : La notizia arriva dalla Francia: il generale libico Khalifa Haftar, comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk, è stato ricoverato in un ospedale a Parigi il 5 aprile...

Aosta - diventa un giallo la scomparsa sul Cervino del magnate tedesco Haub : Il procuratore svizzero che coordina le ricerche: "Per ora non si può dire se siamo di fronte a un reato o a un tragico incidente". I familiari si sono offerti...

“Reato o tragico incidente” - la scomparsa del magnate tedesco sul Cervino diventa un giallo : La macchina dei soccorsi, finanziati anche dalla famiglia, è in piena attività ma del milionario tedesco Karl-Erivan Haub non c’è nessuna notizia. “È un esperto sciatore e alpinista, per questo, nonostante il tempo trascorso, non rinunciamo alla speranza di poterlo trovare”, ha scritto in un messaggio ai dipendenti del gruppo Tengelmann il fratello.Continua a leggere

giallo Fiori - venerdì 13 aprile il funerale del 33enne : SONCINO - Saranno celebrati venerdì pomeriggio, 13 aprile, a Soncino i funerali di Alessandro Fiori , il manager 33enne partito il 12 marzo per Istanbul e trovato morto lo scorso 28 marzo. Lo ha reso ...

Impresa della Roma contro il Barcellona - il delirio dei tifosi giallorossi : Cori, sciarpe, bandiere giallorosse. I tifosi Romanisti hanno invaso le strade della Capitale dopo la vittoria storica contro il Barcellona all'Olimpico. RomaToday ha raccolto in tre minuti il meglio degli oltre 200...

La "Fabbrica di carta" punta sul giallo : il salone del libro del Vco torna dal 20 aprile al 1° maggio : Di 'giallo-nero' si colora la Fabbrica di carta: il salone del libro del Vco in programma a Villadossola dedica al genere 'misterioso' la 21ª edizione che va in scena da venerdì 20 a martedì 1° ...

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifnale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

Roma-Barcellona 3-0 - è delirio giallorosso : Ciò che sembrava impossibile si è tramutato in realtà. La Roma strapazza il Barcellona dei Messi con un netto 3-0 in uno stadio Olimpico gremito fino all'inverosimile e conquista il passaggio alle semifinali di Champions League. I tre gol segnati dai giallorossi nel ritorno della sfida contro i blaugrana ribalta il risultato dell'andata e permette alla formazione capitolina di compiere un vero e proprio miracolo nel quale in pochi speravano ...

Roma-Barcellona - il tweet della Juventus dopo l’impresa giallorossa [FOTO] : Roma-Barcellona, impresa clamorosa dei giallorossi nella gara di Champions League valida per i quarti di finale, risultato storico e qualificazione in semifinale, adesso la squadra di Di Francesco si candida ad essere ancora più protagonista. Poco dopo il successo della Roma è arrivato anche il tweet da parte della Juventus: “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di ...

Le possibili avversarie della Roma nelle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla strada dei giallorossi : La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni! Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il ...