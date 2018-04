Il film consigliato di oggi | venerdì 13 aprile | Il momento di uccidere

(Di venerdì 13 aprile 2018) Chevedere stasera? Se siete appassionati di vicende processuali, ilper voi è Ildi, con Samuel. L. Jackson, Matthew McConaughey e Sandra Bullock. Una pellicola drammatica con qualche annetto sulle spalle (è del 1996) ma sempre bella da (ri)vedere per chi ama il genere. Al centro della storia il caso di un uomo di colore accusato dell’omicidio dei due stupratori razzisti di sua figlia.da vedere: IldiIldi(A time to kill),per la serata di13, andrà in onda su Cine Sony (canale 55) alle ore 21. Il dramma giudiziario è diretto da Joel Schumacher (Il cliente, In linea con l’assassino) e nel suo cast annovera grandi attori di Hollywood, quali Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey e Sandra Bullock. Per la loro interpretazione, Jackson è stato candidato ai ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 12 aprile : Un amore senza fine : Per tutti gli amanti del genere drammatico/sentimentale, il film consigliato nella serata di giovedì 12 aprile è Un amore senza fine, in onda su Canale 5. La pellicola, del 2014, è il remake del quasi omonimo film di Franco Zeffirelli, uscito nel 1981. Racconta la storia d'amore tra due ragazzi di estrazione sociale diversa. Una storia tenera, passionale ma tormentata, poichè deve affrontare l'opposizione del padre di lei, che già le ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 11 aprile : Poli opposti : Per gli amanti della commedia romantica, questa sera arriva in prima visione Rai una pellicola con due bellissimi della tv italiana: Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Il film consigliato per voi è Poli opposti, opera prima del regista Max Croci. film da vedere: Poli opposti Poli opposti (2015), film suggerito per la serata di mercoledì 11 aprile, andrà in onda in prima tv su Rai 1 alle 21.25. La commedia segna il debutto di Max Croci come ...

Il film consigliato di oggi - martedì 10 aprile : Hunger Games : Tratto dall'omonimo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games è il film consigliato questa sera, martedì 10 aprile, per gli amanti dell'azione e dell'avventura. Jennifer Lawrence è la protagonista dei terribili giochi organizzati ogni anno nell'immaginaria nazione di Panem, in un futuro post-apocalittico. film consigliato oggi: Hunger Games Il film suggerito per la serata del 10 aprile è ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 9 aprile : Gods of Egypt : Per gli appassionati di antico Egitto, azione e avventura, questa sera Rai 2 propone in prima tv Gods of Egypt, film consigliato di oggi. Dal regista de Il corvo e Io, robot, la pellicola racconta un'epica guerra di dei e mortali alleati contro il crudele dio Seth (interpretato da Gerard Butler). Ecco trama, cast e trailer di Gods of Egypt, in onda nella serata di lunedì 9 aprile. film da vedere oggi: Gods of Egypt Di genere ...

Il film consigliato di oggi - domenica 8 aprile : Big game – Caccia al Presidente : Anche oggi, nella serata di domenica 8 aprile, una pellicola che vede al centro delle vicende un personaggio politico. Se ieri abbiamo suggerito il thriller The Premier, in cui era il Primo Ministro belga a trovarsi in pericolo, il film consigliato di oggi è l'action movie Big game-Caccia al Presidente, dove al centro del mirino è il Presidente degli USA. Un attentato aereo, un atterraggio d'emergenza, e un'improbabile alleanza ...

Il film consigliato di oggi - sabato 7 aprile : The Premier – Rapimento e ricatto : Un uomo combattuto con se stesso: uccidere per salvare la sua famiglia, o denunciare rischiando di perdere moglie e figli? Questo uomo non è uomo qualunque, ma il Primo Ministro del Belgio, ed è il protagonista del film consigliato per stasera, 7 aprile: The Premier – Rapimento e ricatto (da non confondere con Rapimento e riscatto, thriller del 2000 interpretato da Russell Crowe). film consigliato: The Premier – Rapimento e ...