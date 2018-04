Il Fatto Quotidiano lo definisce “Delinquente” | Silvio Berlusconi querela il giornale

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 aprile : L’ex Cav lega la Lega al patto - poi dice : “Ms5 non sa abc della democrazia” : Consultazioni La zampata di B. cambia lo “schema” del Quirinale Mattarella non regge più lo stallo tra Lega e M5s: si va verso un “esploratore” di centrodestra in un quadro mutato di Fabrizio d’Esposito Il guinzaglio corto di Marco Travaglio La gag del Cainano che umilia per l’ennesima volta i suoi alleati sotto le auguste volte del Quirinale non è soltanto folklore. A 40 giorni dalla sua ennesima disfatta elettorale, sono accadute varie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 aprile : Il patto Di Maio-Salvini sblocca le Camere e spaventa il Pd e B : Altro giro Il governo Di Maio-Salvini più vicino: B. in difficoltà Oggi i partiti al Quirinale. Il leader leghista pressa Berlusconi affinché si faccia da parte e minaccia di prendersi FI. Il grillino: “Passi avanti, lo dirò a Mattarella” – La svolta di Luca De Carolis L’Esploratore di Marco Travaglio Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consultazioni a vuoto, lunedì 16 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti alla guida della commissione Speciale è cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile : L’intervista – Di Maio sul secondo round M5S : “Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L’intervista “Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Se dobbiamo vederci per discutere dell’ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni” di Luca De Carolis Sinistra Anno Zero di Marco Travaglio Un mese fa ci colpì, come la classica lama rovente nel burro, il discorso di Nicholas Ferrante, 21 anni, il baby-dirigente avellinese del Pd che in quattro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 aprile : Dopo la domenica dei veti incrociati e delle fumate nere - scontato il fallimento anche del secondo giro di consultazioni : Il centrodestra Il “vertice inutile” di Arcore per il terzo giro a fine mese Salvini-Meloni contro Silvio: “Nessun accordo con Renzi & C”. La strategia: prendere tempo di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio W la squola. “BUONA PASCQUA A TUTTI” (Roberto Caon, deputato FI, Twitter, citato da www.nonleggerlo.it, 31.3). E poi dicono che 5Stelle e Forza Italia sono incompatibili. I moderati/1. “M5S nuoce alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 aprile : Un tweet del ministro della Cultura riaccende il dibattito sull’offerta Cinque Stelle : Casa dem Franceschini apre ai 5Stelle. Il Pd è impegnato a litigare Il dialogo aperto – Il ministro della Cultura: “Ricominciamo”. I renziani lo stoppano (già pensano a un governo del presidente). Martina, al solito, glissa di Wanda Marra Fosse vivo Rodotà di Marco Travaglio I giornali e i siti di ieri (e credo anche di oggi) sembrano il Fatto di un mese fa. Noi l’avevamo scritto fin da subito dopo le elezioni (anzi, per la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 aprile : : A destra Berlusconi incastra Salvini. Ma la Lega punta al voto Nuovo round – Il leader del Carroccio e il Condannato andranno insieme al prossimo giro di consultazioni di Fabrizio d’Esposito Come va a finire di Marco Travaglio Problema. Posto che i 5Stelle vogliono l’accordo soltanto col Pd o con Matteo Salvini, ma non vogliono vedere Silvio Berlusconi, sennò i loro elettori li linciano; posto che il Pd, per dirla con lo staff di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 aprile : Il Pd resta muto e Salvini prova a sbianchettare B : Consultazioni – Fine prima corsa – Il Quirinale La certezza del Colle: “Un governo si farà”, il Pd “non pervenuto” Mattarella, su richiesta, dà un’altra settimana ai partiti Giovedì prossimo il nuovo giro, con tanto di pre-incarico di Fabrizio d’Esposito En Retromarche di Marco Travaglio Ora che Di Maio ha tolto gli ultimi alibi al Pd, chiarendo di non volersi scegliere i leader altrui, di non voler portare l’Italia fuori ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 aprile : Il Pd spinge Di Maio nelle braccia di Salvini : Consultazioni Nel gioco dei veti si affaccia lo spettro del voto anticipato Primo giorno – Il Quirinale avvia i colloqui per cercare una maggioranza di governo. Oggi arrivano i “big”, compreso il condannato che resta sulla linea dura (insieme a Salvini) di Fabrizio d’Esposito Riusciranno i nostri eroi… di Marco Travaglio Il gioco del cerino è ufficialmente cominciato. Di Maio va a Dimartedì e, alla vigilia delle consultazioni, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 aprile : Di Maio cerca di stanare Salvini e il Pd : “Chi ci sta? Ma niente B : Di Maio: “Contratto di governo col Pd o con la Lega. Mai con B.” La mossa del leader dei 5Stelle il giorno prima delle consultazioni è un messaggio a Mattarella: l’alleanza si può scegliere, ma il premier incaricato dovrà essere lui di Luca De Carolis Il sequestro Martina di Marco Travaglio Noi vorremmo qui esprimere la nostra più sentita solidarietà all’autoreggente del Pd Maurizio Martina che non tutti lo sanno, ma è stato vilmente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 aprile : : Consultazioni – Per ora prevalgono i veti – Incertezze Pronti via, primo giro al Quirinale. Ma a vincere saranno le divisioni Da domani da Mattarella: tutti fermi su posizioni che non permettono la nascita di un governo di Gianluca Roselli Governòpoli di Marco Travaglio Dal 5 marzo a oggi, giornaloni e giornalini hanno Fatto e disFatto tutti i governi e le alleanze possibili (e pure impossibili), confondendo lievemente la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 aprile : Cantone : “Subito la legge per sapere chi paga i partiti” : L’intervista “I partiti devono rendere trasparenti le fondazioni” Raffaele Cantone – In campagna elettorale il presidente Anac ha chiesto ai leader di dire tutto sui contributi ricevuti. Nessuna risposta. Ora però… di Stefano Feltri Camere con vista di Marco Travaglio L’ha scritto Antonio Padellaro, l’ha detto Roberto Fico al Fatto: il Parlamento può fare subito leggi importanti anche senza nuovo governo. Intanto si fanno le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 marzo : Prima intervista al presidente della Camera Fico : “Trattare con gli altri sul reddito” : l’intervista – Roberto Fico “Fermiamo i cambi di casacca e via l’indennità ai presidenti” Il neo presidente – L’esponente M5S eletto con i voti della destra: “Rispettata la volontà degli elettori, il governo non c’entra”. Ecco il suo “piano” di Luca De Carolis e Paola Zanca Bistecche di tigre di Marco Travaglio Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti & C. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 marzo : L’ex segretario fa muro : discussione sulla linea politica con i gruppi solo dopo le consultazioni al Colle : L’occupazione Camera, va in scena l’intesa sulle poltrone M5S-destra Prova di forza – Ai dem lasciati due incarichi istituzionali su 36 Negli uffici di presidenza c’è un’ampia maggioranza 5 Stelle -Lega: ora si potrà procedere coi tagli ai vitalizi già in essere di Marco Palombi Gné-gné di Marco Travaglio Quando parliamo di spread, pensiamo sempre al differenziale fra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e di quelli italiani. ...