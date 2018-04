Il duetto di Irama ed Emma Muscat con il supporto di Zic | al 2° serale gli Imagine Dragons

Einar Ortiz ad Amici 2018 sopravvalutato - stonato e banale? C’è chi sogna un duetto con Irama : Einar Ortiz ad Amici 2018 ha il primo confronto con i fan del programma che via Twitter commentano ogni puntata del talent show guidato da Maria De Filippi. Einar Ortiz ad Amici 2018 è tra i concorrenti più apprezzati ma c'è anche chi proprio non riesce a vedere il suo talento. Alle prese con i messaggi Twitter sul web, Einar apprende di essere molto seguito e supportato ma di non essere immune agli hater. "Già non ha voce, se togliere ...

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...