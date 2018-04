Il concerto di Cosmo è il rinascimento del dancefloor

gqitalia

(Di venerdì 13 aprile 2018) Quando nel 1996 Sir J rappava “che figata di serata”aveva 14 anni. Per gli amici era ancora quel Marco che qualche anno dopo avrebbe formato i Drink To Me per affacciarsi sulla scena indie rock torinese. A cavallo tra i due millenni, “L’ultimo della sera” di Sir J diventa un piccolo cult e sono ancora molte le serate in cui si accendono le luci con quella canzone. Il concetto di festa, fin troppo abusato, deve stare veramente a cuore ache non ha mai nascosto l’amore per la musica dance anni ’90, per quell’energia, per quella purezza, per quell’ingenuità da cui sono nate le cose migliori. Scorro le foto, riguardo l’ultima istantanea: chi si aspettava unpop è rimasto deluso. Ammetto che per strada verso il Fabrique di Milano, ascoltandotronic per ripassare, mi sono interrogato a lungo su come l’artista di Ivrea avrebbe messo in scena le sue ...