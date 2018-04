Il Capodoglio ucciso dalla plastica

gqitalia

(Di venerdì 13 aprile 2018)muore ammazzato da 30 chili dinello stomaco. E’ l’immagine più cruda che i mari sono ormai colmi di spazzatura. Il giovane maschio di 10 metri è stato trovato su una spiaggia di Cabo de Palos, promontorio della regione mediterranea di Murcia in Spagna. Nel corso dell’autopsia, sono stati rinvenuti nel suo stomaco 30 chili di, scambiati per meduse e altri pesci. La balena è morta per l’occlusione, secondo quanto hanno stabilito i biologi del Wildlife Recovery Center ‘El Valle’ che hanno esaminato la carcassa. Una morte atroce che forse potrebbe spiegare anche quelle di altri grandi cetacei spiaggiati: ilnon poteva espellere lache gli ha riempito lo stomaco bloccando alla fine le funzioni vitali. E’ l’ultimo allarme sull’inquinamento danei mari. Non solo quello delle buste ...