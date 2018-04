I vincenti non convincono Mattarella Che si prende altro tempo e mette alle strette Di

Sud - De vincenti : passiamo testimone - non si interrompa percorso : Roma, 11 apr. , askanews, Come ci ha insegnato Keynes, 'non si cresce gli uni contro gli altri, si cresce tutti insieme'. E' la frase scelta dal ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, ...

Sud - De vincenti : passiamo testimone - non si interrompa percorso : Il testo, curato da Giuseppe Coco , docente di Economia politica all'Università di Firenze e attualmente capo della segreteria tecnica del ministro De Vincenti, e da Amedeo Lepore , docente di Storia ...

I vincenti non vincono al Quirinale : Roma. Arrivato al Quirinale con gli scudieri Danilo Toninelli e Giulia Grillo, Luigi Di Maio espone al presidente della Repubblica una serie di ipotesi, di mosse e di richieste alle altre forze ...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di giovedì 1 marzo 2018 : i numeri vincenti e le quote. Superenalotto - non ci sono 6 né 5+1 : Seguite le Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di giovedì 1° marzo 2018: i numeri vincent i e le quote si conosceranno stasera, a cominciare dalle ore 20. Ricordiamo che per la sestina ...

Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto - numeri vincenti : Como - vince un milione ma non lo reclama... : Estrazione SivinceTutto Superenalotto del 21 febbraio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 207/2018. numeri in diretta e in aggiornamento live.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Allegri - questa Juventus contro il Tottenham non basta : serve un salto di qualità - stop con la formula “brutti ma vincenti” : La Juventus si appresta a tornare in campo in Champions League nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Di fronte avrà una squadra davvero in netta risalita dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, una squadra che è nettamente superiore a quelle recentemente affrontate dalla Juventus: il Tottenham di Pochettino. Nelle ultime uscite in campionato, la Juventus ha deluso enormemente dal punto di vista del gioco. Tolta la ...