I primi concerti dei Dear Jack | da Napoli a Catania in tour nel 2018

Salmo ha annunciato i primi concerti nei palazzetti : appuntamento a Roma e Milano : Questa è la notizia che ti svolterà definitivamente questo lunedì! Salmo ha annunciato il suo ritorno live con due concerti nei palazzetti più importanti d’Italia. Il rapper di “Perdonami” salirà sul palco del Palalottomatica di Roma domenica 16 dicembre, mentre sabato 22 dicembre sarà la volta del Forum di Milano. [arc id=”3d4acb08-d6bc-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver trionfato nei club e nei festival, questi ...

Tedua fa tappa a Milano e Roma con i 2 primi concerti del suo “Mowgli tour 2018” : Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Mowgli – il disco della giungla”, già campione di vendite e primo in classifica FIMI, il rapper Tedua è pronto per conquistare Milano Giovedì 12 Maggio al Fabrique e Roma Giovedì 19 Maggio all’Orion Club per i primi due imperdibili show live previsti dal suo “Mowgli tour 2018. Due speciali concerti anteprima che anticipano il tour estivo e il successivo tour nei club atteso per il ...

I primi dettagli sul tour di Louis Tomlinson nel 2018 da solista - in attesa dei concerti in Italia : Arrivano alcuni dettagli sul tour di Louis Tomlinson nel 2018: il cantante degli One Direction sarà impegnato nei prossimi mesi in una lunga tournée mondiale! Da quanto emerge sul web e da una breve clip pubblicata recentemente, il tour di Louis Tomlinson nel 2018 toccherà diversi Paesi in tutto il mondo. Il cantante si è detto entusiasta della nuova avventura musicale, pronto ad un nuovo inizio e a tornare sui palchi internazionali per ...

Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina nel 2018 : i primi concerti estivi da Sting a Giorgia : Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina in estate. L'evento fa parte della programmazione estiva del Teatro Antico ma è ancora in via di conferma. Sono stati comunicati nelle scorse ore gli artisti contattati per i concerti estivi in programma in Sicilia nell'estate 2018 e Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina potrebbe tenere un concerto nel mese di giugno. Gli spettacoli della stagione estiva al Teatro Antico di Taormina ...

Annunciato il tour dei The Kolors - i primi concerti dopo Sanremo 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : dopo il Festival di Sanremo, parte il tour dei The Kolors per presentare al pubblico italiano il nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo Frida (Mai, mai, mai). La band vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2016 si è classificata al nono posto nella finale del Festival di Sanremo. Durante la kermesse ligure, i The Kolors hanno presentato il brano Frida (Mai, mai, mai), scritto da Davide Petrella, Alessandro Raina e Dario ...